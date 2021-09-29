İstek eş anlamlısı nedir? İstek kelimesinin eş anlamlısı

Anlamdaş kelimeler dilimizde önemli bir yer tutmaktadır. Sözcüklerin eş anlamlılarını ve ne anlam ifade ettiklerine kadar Türk Dil Kurumundan öğrenmek mümkündür. Bu bağlamda istek kelimesinin kökenine indiğimizde karşımıza Türkçe çıkmaktadır. Günlük hayatta oldukça fazla kullandığımız bu kelimenin eş anlamlısı…

İSTEK NE DEMEK?

İstek kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu kelimenin anlamına Türk Dil Kurumundan bakıldığında ''bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk'' ifadesi yer almaktadır. Bunun yanında istek kelimesinin eş anlamlıları da bulunmaktadır. Eş anlamlı sözcükler anlam bakımından aynı fakat yazılış olarak farklı yazılan sözcüklerdir.

İSTEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Cümle içerisinde aynı anlama gelen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Türkçe kökenli olan istek kelimesinin başlıca eş anlamlıları dilek, şevk ve talep olarak nitelendirilebilir. Bu kelimenin anlamı ise ''yerine getirilmesi istenen şey'' olarak belirtilebilir.

İSTEK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Birçok farklı sözcükle andığımız istek kelimesinin eş anlamlıları oldukça fazladır. Pek çok kişi bu kelimenin eş anlamlılarını kullanıyor olsa da diğer anlamdaş kelimeleri araştırmaya devam ediyor. Türk Dil Kurumundan yararlanarak istek kelimesinin eş anlamlılarını şöyle sıralayabiliriz: