İstiare Nedir? Söz Sanatlarından Eğretileme - Kapalı Ve Açık İstiare Ne Demek, Örnekleri Neler?

İstiare, belirli özellikleri olan önemli söz sanatları arasında bulunur. Türk Edebiyatı'nda birçok yazılı eserde kullanılan söz sanatıdır. Ödünç alma anlamına gelen istiare, farklı özellikleri ile öne çıkar. İstiare nedir ve eğretileme nerede kullanılır soruları da her zaman araştırılan konulardır. Sizler için söz sanatlarından eğretileme- kapalı ve açık istiare ne demek, örnekleri neler sorularını sizin için araştırdık.

İstiare Nedir?

Şairlerin ve yazarların sıklıkla kullandığı bu söz sanatını kullanabilmek için belirli kuralları bilmek gerekir. İstiare adı verilen bu söz sanatı ödünç alma anlamına gelir. Birçok şiirde de karşınıza çıkabilecek bir söz sanatıdır. Benzetme amacı ile bir sözün başka bir söz yerine kullanılması olarak tanımlanabilir. Birçok kişi bu söz sanatını teşbih ile karıştırabilir. Fakat teşbih söz sanatından ayrılan yönleri vardır.

İstiare

İstiare söz sanatı kullanılırken belirli kurallara uyulmak durumundadır. Bu söz sanatının öne çıkan üç farklı özelliği vardır. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkün olabilir:

İstiare yapabilmek için mutlaka benzetme amacı olmalıdır.

Sözcükler gerçek anlamlarının dışında kullanılmalıdır. Yani mecaz olarak kullanılmak zorundadır.

Sözcüklerin gerçek anlamda kullanılmasının imkansız bir durumu olmalıdır.

Yani sözcükler gerçek anlamda kullanılmış gibi anlaşılmamalıdır. Bu detaylara dikkat etmek istiare açısından büyük bir önem taşır.

İstiare Ne Demek?

İstiare şiirde benzetme amacı ile kullanılan bir söz sanatıdır. Bu söz sanatı açık ve kapalı olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. Her iki tür de şiir gibi eserlerde sıklıkla kullanılabilir. Açık istiare kendisine benzetilen bulunur. Kapalıda ise zayıf olan öge yani benzeyen taraf bulunur.

Açık İstiare

Açık istiare benzetme sanatının en güçlü türlerinden biridir. Bu söz sanatında kendisine benzetilenin bulunması gerekir. Burada nitelik bakımından üstün olan söylenir. Dizelerde zayıf olan unsur söylenmez yalnızca güçlü olan dile getirilir.

Eğretileme Ne Demek?

Eğretileme bir gerçek anlamı ona benzeyen başka bir kelime ile anlatma sanatıdır. Edebiyatın vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Kurnaz yerine tilki kelimesini kullanmak gibi bir örnek verilebilir. Geçmişten günümüze kullanım açısından popülaritesini yitirmeyen bir söz sanatıdır. Şiir gibi edebi eserlerde sıkça karşınıza çıkabilecek bir söz sanatıdır.

Kapalı ve Açık İstiare Ne Demek, Örnekleri Neler?

Kapalı ve açık istiare, istiarenin önemli türleri arasında yer alıyor. Anlatımı güçlü hale getirebilmek için benzetme yapılmasıdır. Ancak bu benzetme yapılırken kelimelerin tamamen mecaz anlamda kullanılması büyük bir önem taşır.