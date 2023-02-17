İstidat Ne Demek? İstidat Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilimiz pek çok dilden etkilenmiştir. Farklı coğrafyalarda bulunmak dilimizdeki çeşitliliği de arttırmıştır. Türk dilinde günlük hayatımızda çok sık kullanmadığımız çok fazla yabancı kökenli kavram vardır. Bunlardan birisi olan istidat kelimesinin ne demek olduğu internette de araştırılmıştır. Eski metinlerde de karşımıza çıkabilecek istidat kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı merak edilmiştir. Farklı şekillerde de karşımıza çıkan bu kavram tasavvufta da görülür. Eş anlamı da bulunan istidat kelimesinin dinde ne demek olduğu da merak edilen konular arasındadır. Yazımızın devamında, istidat ne anlama gelir, cümle içince kullanımı nasıldır? Sorularının cevaplarına yer verdik.

İstidat Ne Demek?

Dilimize Arapçadan gelen çok sayıda kelime vardır. Bu kelimelerin çoğunu hâlen kullanmaya devam etmemizin dışında, kimi kelimeleri ilk defa duyuyor olabiliriz. Bu kavramlardan birisi olan istidat kelimesi günlük dilimizde çok sık kullanılmaz. İstidat kavramı ne demek sorusu karşısında bu kelimenin TDK'ye göre iki anlamı karşımıza çıkar. Bunlardan ilki, yatkınlık, beceri, doğuştan gelen, ilim ve çalışmayla gerçekleşen yetenek şeklindedir. Diğer bir anlamı ise, vücudun hastalıklara karşı bağışıklık kazanmasıdır. Dinde istiâat olarak da ifade edilen bu kelimenin anlamı, boyun eğmek ve itaat etmek manalarına gelir. Bu isim 'tav' sözünden türemiş olmakla beraber, muktedir olmak, güç yetirmek anlamlarını taşır.

İstidat Cümle İçinde Kullanımı

İstidat kavramını ilk defa duyan kullanıcılar bu kelimenin anlamını araştırmıştır. TDK'ye göre yetenek anlamına gelen bu kavramın cümle içinde kullanımı da merak edilmiştir. Bu kavramın cümle içindeki kullanımı ise şu şekildedir;

Çocuklar ve yaşlılarda zatürreye karşı istidat artar.

Bu iş yerinin yönetimini ele alıp, onu çok iyi yerlere getirebilecek bir istidata sahiptir.

İkinci bir dil öğrenme istidatı olmasına rağmen tembellik yapıyor.

Her enstrümanı zorlanmadan çalması müziğe istidatı olduğunu gösteriyordu.