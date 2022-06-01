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Giriş Tarihi: 1.6.2022 10:38 Son Güncelleme: 1.6.2022 10:39

İstifham Nedir? Söz Sanatlarından İstifham Ne Demek, Örnekleri Neler?

İstifham Nedir? Söz Sanatlarından İstifham Ne Demek, Örnekleri Neler?

Edebi eserler her ne kadar hayatımızın içinde de olsalar özellikle söz sanatları eğitim hayatından sonra unutulabilmektedir. Söz sanatlarından biri olan istifham da en çok merak edilen ve araştırılan söz sanatlarından biridir. Peki, istifham nedir? İstifham sanatı ne demektir ve edebi eserlerde nasıl karşımıza çıkar? İstifham, en çok karşılaşılan söz sanatlarından biri olsa da bazen karşılaştığımız söz sanatının ne olduğunu bilmediğimiz olabilir. İşte tüm bu karışıklığı gidermek ve istifham sanatı hakkında doğru bilgilere ulaşmanız için sizin için bu detaylı istifham nedir yazımızı hazırladık. Tüm detayları ile söz sanatlarından istifham ne demek yazımızın devamına geçelim.

Edebi eserlerin içindeki söz sanatlarını anlamadığımız zaman bazen anlamlar istediğimiz gibi olmayabilir. Çünkü edebi eserlerde söz sanatlarının kullanılma sebebi anlamı güçlendirmek ve duygu ve düşünceleri aktarabilmektir. İstifham da anlatımı güçlendirmek için kullanılan bir söz sanatı olarak karşımıza çıkar. İstifhamın söz sanatı olarak anlamı nasıl güçlendirdiğine bakmak için istifham ne demek sorusunun cevabına beraber bakalım.

İstifham Nedir?

Edebi metinlerde kullanılan söz sanatlarından biri olan istifham bir soru sorma sanatıdır. Yani istifham, edebi metinlerde cevap beklemeden, sadece anlamı güçlendirmek için soru soruyormuş gibi sözcükleri kullanma sanatı olarak karşımıza çıkar. Soru sorma sanatı yani istifham, anlatımı hem daha güçlü hale getirir hem de duyguyu daha iyi anlatmak için kullanılır.

İstifham Sanatı Örnekleri

Soru sorma sanatının edebi eserlerde nasıl kullanıldığını daha iyi anlamanız için sizin için hazırladığımız örnekler aşağıdaki gibidir. İşte bazı istifham sanatı örnekleri;

  1. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
  2. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
    Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?
  3. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?
    Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?
  4. Bana kara diyen dilber / Gözlerin kara değil mi?
  5. Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?
    Felekler yandı âhımdan muradım şem'i yanmaz mı?

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İstifham Nedir? Söz Sanatlarından İstifham Ne Demek, Örnekleri Neler?
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