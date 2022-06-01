İstifham Nedir? Söz Sanatlarından İstifham Ne Demek, Örnekleri Neler?

Edebi eserlerin içindeki söz sanatlarını anlamadığımız zaman bazen anlamlar istediğimiz gibi olmayabilir. Çünkü edebi eserlerde söz sanatlarının kullanılma sebebi anlamı güçlendirmek ve duygu ve düşünceleri aktarabilmektir. İstifham da anlatımı güçlendirmek için kullanılan bir söz sanatı olarak karşımıza çıkar. İstifhamın söz sanatı olarak anlamı nasıl güçlendirdiğine bakmak için istifham ne demek sorusunun cevabına beraber bakalım.

İstifham Nedir?

Edebi metinlerde kullanılan söz sanatlarından biri olan istifham bir soru sorma sanatıdır. Yani istifham, edebi metinlerde cevap beklemeden, sadece anlamı güçlendirmek için soru soruyormuş gibi sözcükleri kullanma sanatı olarak karşımıza çıkar. Soru sorma sanatı yani istifham, anlatımı hem daha güçlü hale getirir hem de duyguyu daha iyi anlatmak için kullanılır.

İstifham Sanatı Örnekleri

Soru sorma sanatının edebi eserlerde nasıl kullanıldığını daha iyi anlamanız için sizin için hazırladığımız örnekler aşağıdaki gibidir. İşte bazı istifham sanatı örnekleri;