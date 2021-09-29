İstikbal eş anlamlısı nedir? İstikbal kelimesinin eş anlamlısı

İstikbal sözcüğünün bilinen iki tane farklı eş anlamı bulunmaktadır. Gelecek ve ati, istikbal sözcüğünün yerine kullanılabilen ve aynı anlama gelen iki farklı sözcüktür. İstikbal kelimesi gündelik yaşam içerisinde oldukça sık bir şekilde kullanılan sözcüklerden biridir. Arapça kökenli bir kelime olmasından dolayı, Türkiye içerisinde yerleşik olarak değerlendirilir. Genel anlamı ile birlikte gelecek amaçlı üzerinden kullanılır.

İSTİKBAL NE DEMEK?

Olumlu anlamı ile birlikte İstikbal kelimesi ülke bakımından da oldukça önemli bir sözcüktür. Pek çok farklı alan üzerinde etkin bir şekilde kullanım fırsatı sunar.

TDK üzerine ele alındığında istikbal kelimesi ''gelecek'' anlamına gelen bir sözcüktür. Özellikle klasikleşmiş durumdaki ''İstikbal göklerdedir'' sözcüğü de Atatürk'ün deyimi ile birlikte oldukça önemli bir anlamı ifade etmektedir.

İSTİKBALİN EŞ ANLAMLISI

İstikbal sözcüğü klasik kaynaklar içerisinde oldukça fazla bir şekilde kullanılmış kelimelerden bir tanesidir. Günümüz içerisinde yer almaya devam eden bu sözcük farklı eş anlamlara sahiptir. İstikbal sözcüğünün eş anlamlısını öğrenerek, gündelik yaşantınız içerisinde çok daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

İstikbal etimolojik olarak incelendiği zaman Arapça kökenli olan bir kelimedir. Arapça ''kbl'' kökünden gelmekte olan yönelme, yönseme, misafir kabul etme ve karşılama kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumunda ise istikbal kelimesinin eş anlamlısı ''gelecek'' sözcüğü olarak belirtilmiştir.

İSTİKBAL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

İstikbal sözcüğü geçmişten günümüze dek gelen önemli sözcüklerin içerisinde bulunmaktadır. İstikbal kelimesinin tarih içerisinde birçok örneğinin görülmesi mümkündür. Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında kullandığı kelimelerden biridir. Kullanmış olduğu istikbal kelimesi bir vakit içinde umarak ileriye, geleceğe doğru bakma manasına gelmektedir.

İstikbal kelimesi ile eş anlamlı olabilecek 6 kelime daha bulunmaktadır. Bu 6 adet kelime;