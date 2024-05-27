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Giriş Tarihi: 27.5.2024 15:28 Son Güncelleme: 27.5.2024 15:28

İstiklal Eş Anlamlısı Nedir? İstiklal Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İstiklal, bir ülkenin kendi kaderini tayin etme ve dış müdahalelerden bağımsız olarak kendi yönetimini sürdürme hakkını ifade eder. Türkiye'nin tarihi bağlamında istiklal terimi, özellikle Kurtuluş Savaşı (1919-1923) ve bu savaş sonucunda kazanılan bağımsızlıkla ilişkilendirilir. İstiklal eş anlamlısı nedir, istiklal kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise mücadele ruhunu temsil eden bu kavramı anlamaya yardımcı olur.

İstiklal Eş Anlamlısı Nedir? İstiklal Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bağımsızlık ve özgürlük anlamında kullanılan istiklal ifadesi, dış baskılara rağmen bir ülkenin kendi kaderini tayin etme hakkını tanımlar. Bu kavram, siyasi, ekonomik ve kültürel bağımsızlığı içerir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlanan süreçteki özgürlük ve bağımsızlık ideallerini simgeler. İstiklal eş anlamlısı nedir, istiklal kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise yanıtı aranan sorulardır.

İstiklal Eş Anlamlısı Nedir?

İstiklal kelimesinin eş anlamı, "bağımsızlık" olarak ifade edilebilir. Bu kelimeler, bir ülkenin özgürlüğünü ve onun için verdiği mücadeleyi temsil eder. İstiklal kelimesi, Arapçadan Türkçeye geçmiştir ve genel manada "herhangi birinin boyunduruğu ve buyruğu altında bulunmama" anlamını taşır. Örnek cümlelere bakıldığında şu şekilde kullanıldığı görülür:

  • "İstiklal bir devletin olmazsa olmaz unsurudur."
  • "Yazarın eserleri Türk istiklal fikrinin en iyi layemut abidesi örnekleridir."

Bağımsızlık kelimesi ise Türkçe kökenli bir kelimedir ve aynı anlamı ifade eder. İstiklal kelimesiyle bağımsızlık kelimesi cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir.

Bağımsızlık ile İlgili Cümleler Nelerdir?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "bağımsızlık" kelimesi şu şekilde tanımlanmaktadır:

  • Bağımsız olma durumu, istiklâl.
  • Herhangi bir yere bağlı veya tabi olmama durumu, müstakillik.

Bu tanımlar, bağımsızlığın hem bireysel hem de ulusal düzeyde kendi kendine yeterlilik ve dış etkilerden arınmış olma durumunu ifade ettiğini göstermektedir. Bağımsızlık kelimesini içeren bazı örnek cümleler ise şu şekilde:

  • Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin bağımsızlığı için büyük bir mücadele vermiştir.
  • Her birey, kendi hayatında bağımsızlık elde edebilmek için çaba göstermelidir.
  • Bir ülkenin bağımsızlığı, halkının özgür iradesiyle kendi kaderini belirlemesidir.
  • Finansal bağımsızlık, insanın hayatını istediği gibi yönlendirebilmesi için önemlidir.
  • Koloniler, uzun yıllar süren savaşlar sonucunda bağımsızlıklarını kazandı.

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İstiklal Eş Anlamlısı Nedir? İstiklal Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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