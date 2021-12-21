İstiklal Marşı Aruz Ölçüsü, İstiklal Marşı Hangi Aruz Kalıbıyla Yazılmıştır? İstiklal Marşı’nın Şiir İncelemesi

Milli marşımız Osmanlıca harflerle yazılmış aruz ölçüsü kullanılmış bir manzumedir. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın aruz ölçüsüyle yazılması ve aruzun hangi ölçüsüyle yazıldığının üstünde duracağız. Keyifli okumalar…

İstiklal Marşı Aruz Ölçüsü

Milli marşımız olan İstiklal Marşı'nın hece ölçüsü ile yazıldığını düşünen hatta bununla ilgili safsatalara inanan birçok insan vardır. Ancak milli marşımız Latin harflerle değil Osmanlıca harflerle yazılmış, hece ölçüsü ile değil aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

İstiklal Marşı Hangi Aruz Kalıbıyla Yazılmıştır

İstiklal Marşı aruzun Feilâtün ( Fâilâtün ) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün ( Fa'lün ) kalıbıyla yazılmıştır.

İstiklal Marşı'nın Şiir İncelemesi

Aruz ölçüsünde heceler üçe ayrılır. Bunlar kapalı, açık ve medlidir. Hecenin açık ya da kapalı olması nokta ve kısa çizgiyle gösterilir. Bir hece açıksa yani sesli harf ile bitiyorsa nokta, kapalıysa yani sessiz harf ya da uzatma işareti olan sesli harf ile bitiyorsa kısa çizgi ile gösterilmektedir. Şimdi bunu İstiklal Marşı'mızın ilk kıtasında inceleyelim.

Çatma, kurban / olayım çeh / reni ey naz / lı hilâl,

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

Kahraman ır / kıma bir gül! / Ne bu şiddet, / bu celâl

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

Sana olmaz, / dökülen kan / larımız son / ra helâl?

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / . . _

Hakkıdır, hak / ka tapan mil / letimin is / tiklâl.

_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _

Feilâtün ( Fâilâtün ) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün ( Fa'lün )

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU - İstiklal Marşı 10 Kıtası Sözleri, Anlamı Bestesi Ve Yazılışı