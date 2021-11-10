İstiklal Marşı kaç hece? İstiklal Marşı’nın hece sayısı nedir?

Mehmet Akif'in şiirini miladi takvime göre uyarladığını düşünmek ve İstiklal Marşı'nın Osmanlıca harflerle yazıldığını es geçip Latin harflerle yazıldığını düşünmek yanılgıdır. Bu durum yine de çoğu insan tarafından inanılmakta ve konuşulmaktadır. Oysaki İstiklal Marşı'mız hece ölçüsüyle değil aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

İSTİKLAL MARŞI KAÇ HECEDEN OLUŞUR?

İstiklal Marşı 571 heceden oluşmaktadır

İSTİKLAL MARŞI'NDA EN ÇOK GEÇEN KELİME NEDİR?

İstiklal Marşı'nda en çok geçen kelime 4 kez kullanılmasıyla 'millet'tir. Sonrasında üçer kez kullanılmasıyla kan, yurt, vatan, hak ve hakk kelimeleri geçerken, ikişer kez kullanılmasıyla toprak, istiklal, hilal, yarın ve helal kelimeleri geçmektedir.

Bağımsızlığımızın Simgesi İstiklal Marşı 10 Kıta Okunuşu: İstiklal Marşı Sözleri Ve 10 Kıtası