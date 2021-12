İstiklal Marşı Kaç Kıtadan Oluşur? İstiklal Marşı’nın Tamamı Kaç Kıta?

Milli marşımız olan İstiklal Marşı her ne kadar sürekli okunsa ve ezbere biliniyor olsa da bazen anlamı düşünülmez. Her bir dizesine her kıtaya özenle baktığımızda gözlerimizi yaşartan yoğun manevi bir duygu ve vatan aşkıyla dolmamızı sağlayan bu marş başımızı daha dik tutmamızı, geçmişimizle, milli benliğimizle gurur duymamızı sağlar. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın kaç kıta olduğuna değineceğiz.

İstiklal Marşı Kaç Kıtadan Oluşur

İstiklal Marşı 10 kıta ve 41 dizeden oluşmaktadır. İlk 9 kıtası dörtlük son yani onuncu kıtası beşlik olan şiirde toplam 41 dize bu şekilde bulunmaktadır. Okulların açılıp kapanmasında okunan ve küçükten büyüğe herkesin bildiği ilk iki kıtaya aşağıda yer verilmiştir;

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

