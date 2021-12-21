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Giriş Tarihi: 21.12.2021 15:20 Son Güncelleme: 21.12.2021 15:20

İstiklal Marşı Kaç Kıtadan Oluşur? İstiklal Marşı’nın Tamamı Kaç Kıta?

İstiklal Marşı Kaç Kıtadan Oluşur? İstiklal Marşı’nın Tamamı Kaç Kıta?

İstiklal Marşı Türk milleti ve vatanının bağımsızlık nişanesidir. Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan bu şiir, topraklarımızın kolay kazanılmadığını, vatanın her karışının cennet olup toprak diye geçmememiz gerektiğini bize hatırlatan en önemli değerlerdendir. Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen marşımızın ilk iki kıtası okullarda haftanın ilk günü sabah ve haftanın son günü akşam olarak sık sık okunmaktadır. On kıtadan oluşan marşımız halkımızın benliğini ve geçmişini unutmaması için büyük bir önem taşır. Türk halkına ders niteliğinde manalar bulundurur. Bundan dolayı İstiklal Marşı’nın yazılışı, okunuşu ve anlamı okullarda ders olarak işlenmektedir.

Milli marşımız olan İstiklal Marşı her ne kadar sürekli okunsa ve ezbere biliniyor olsa da bazen anlamı düşünülmez. Her bir dizesine her kıtaya özenle baktığımızda gözlerimizi yaşartan yoğun manevi bir duygu ve vatan aşkıyla dolmamızı sağlayan bu marş başımızı daha dik tutmamızı, geçmişimizle, milli benliğimizle gurur duymamızı sağlar. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın kaç kıta olduğuna değineceğiz.

İstiklal Marşı Kaç Kıtadan Oluşur

İstiklal Marşı 10 kıta ve 41 dizeden oluşmaktadır. İlk 9 kıtası dörtlük son yani onuncu kıtası beşlik olan şiirde toplam 41 dize bu şekilde bulunmaktadır. Okulların açılıp kapanmasında okunan ve küçükten büyüğe herkesin bildiği ilk iki kıtaya aşağıda yer verilmiştir;

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

İstiklal Marşı'nın tamamı Kaç Kıta

İstiklal Marşı'mız toplamda 10 kıtadan oluşmaktadır.

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU - İstiklal Marşı 10 Kıtası Sözleri, Anlamı Bestesi Ve Yazılışı

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İstiklal Marşı Kaç Kıtadan Oluşur? İstiklal Marşı’nın Tamamı Kaç Kıta?
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