İstiklal Marşı ne zaman yazıldı? İstiklal Marşı hangi yılda yazıldı?

İstiklal Marşı'mızın yazılışının üstünden yıllar geçse de hala daha en çok araştırılan ve bilinmesi önemli olan bilgiler arasında yer alır. Bağımsızlığımızın nişanesi olan ulusal marşımız milli mücadele döneminde yazılmış olup Türk milletinin yolunu aydınlatmasıyla büyük önem taşır. Bu yazımızda İstiklal Marşının ne zaman yazıldığından, İstiklal Marşı'nın hangi tarihte ve hangi savaştan sonra yazıldığından ve son olarak İstiklal Marşı'nın nerede yazıldığından söz edip merak edilen sorulara yanıt arayacağız.

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN YAZILDI?

Bağımsızlığımızın sembolü olan ulusal marşımız İstiklal Marşı 1921 yılında yazılmış olup Büyük Millet Meclisi tarafından 21 Mart 1921'de kabul edilmiştir.

İSTİKLAL MARŞI NEDEN YAZILDI?

İstiklal Marşı dönemin kasvetli havasını dağıtmak halka ve Türk ordusuna gerekli motivasyonu verip güçlendirmek, milletin inancını tazelemek amacıyla yazılmıştır. Korkma sözüyle başlan milli marşımız Türk halkını içinde bulunduğu kasvetli ortamı yenip aydınlığa çıkacak gücü olduğunu, güzel günlerin bizi beklediğini dile getirir.

İSTİKLAL MARŞI HANGİ SAVAŞTAN SONRA YAZILDI?

İstiklal Marşı'mız I. İnönü Savaşı'ndan sonra yazılmıştır.

İSTİKLAL MARŞI NEREDE YAZILDI?

Ulusal marşımızın seçilmesi için düzenlenen yarışmada ilk etapta hiçbir şiir milli marş olmaya hak kazanmamıştır. Bunun üzerine dönemim milli eğitim bakanı Hamdullah Suphi Bey'in Mehmet Akif'in yarışmaya katılmadığını öğrenip, katılmama sebebinin ortadan kaldırılacağını söyleyerek yazmasını ister. Bunun üzerine Mehmet Akif Ankara'daki Taceddin Dergahındaki odasında İstiklal Marşı'nı kaleme alır. Yani İstiklal Marşı, Ankara'da Taceddin Dergahında yazılmıştır.

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