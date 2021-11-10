İstiklal Marşı nerede yazıldı? İstiklal Marşı hangi ilde yazılmıştır?

Mehmet Akif, o dönem yapılan şiir yarışmasına sırf para ödülü olduğu için katılmak istememiştir. Ancak Maarif Vekili ve yakın arkadaşının ısrarıyla para ödülünün kazanılırsa bir hayır kurumuna bağışlanacağının söylenilmesi üzerine evine çekilerek yazmaya başlamıştır. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın nerede yazıldığı, İstiklal Marşı'nın hangi ilde yazıldığı gibi merak edilen sorulara cevap arayacağız.

İSTİKLAL MARŞI NEREDE YAZILDI?

İstiklal Marşı Mehmet Akif'in ikna edilmesi ve kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesiyle Akif tarafından Tacettin Dergahı'ndaki evinde yazılmıştır. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan dergah Hacettepe Üniversitesi'nin içerisinde yer alıyor. 1949 yılında meclisin kararıyla müzeye dönüştürülen ev Mehmet Akif Müze Evi ismini alırken 1982 yılında da restore edilerek ziyarete açılmıştır.

Müze olarak kullanılan yapının içerisinde Mehmet Akif'in çeşitli eşyaları bulunuyor. Örneğin cep saati, tespih, tüfek.. Evin karşısında da Mehmet Akif'in büstü ve İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası yazıyor.

İSTİKLAL MARŞI HANGİ İLDE YAZILMIŞTIR?

İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından Ankara'da yazılmıştır.

Bağımsızlığımızın Simgesi İstiklal Marşı 10 Kıta Okunuşu: İstiklal Marşı Sözleri Ve 10 Kıtası