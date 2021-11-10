İstiklal Marşı notaları nelerdir? İstiklal Marşı melodika ve flüt notaları ve çalınışı

İstiklal Marşı'mızın 1930 yılında bestecisi değişmiştir. Bestecisi Osman Zeki Üngör olan marşımızın dokuz dörtlük ve bir beşlikten meydana gelen armonileşme işlemini Edgar Manas yapmıştır. Bandoda gerekli olan düzenlenmesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır. İstiklal Marşı'mızın bestecisi olan Osman Zeki Üngör'ün yakın arkadaşı Cemal Reşit Bey vermiş olduğu bir röportajında bestelenen notaların başka bir güfte için olduğunu, İstiklal Marşı bestesi olarak düşünülmediğini söylemiştir. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın notalarına, İstiklal Marşının melodika ve flüt notalarına yer vereceğiz.

İSTİKLAL MARŞI MELODİKA VE FLÜT NOTALARI

İstiklal Marşı Flüt ve melodika ile çalınırken iki farklı tonlama tekniği kullanılabilir. Bunlardan ilki do notasıyla başlarken diğer tonlamada giriş re notasıyla başlamaktadır.

1.TONLAMA

KORK -MA -SÖN –MEZ –BU –ŞA –FAK –LAR –DA –YÜ –ZEN –AL –SAN -CAK

DO -Mİ –FA – SOL –RE –FA -Mİ – Mİ –LA – Sİ - DO -Sİ –SOL -Sİ

SÖN –ME –DEN –YUR –DU –MUN –ÜS –TÜN –DE –TÜ –TEN –EN –SON –O -CAK

Sİ –LA - Sİ – FA –FA - LA –SOL –RE – Mİ –FA –SOL -LA -Sİ –DO -RE

O –BE –NİM –MİL –LE –Tİ –MİN –YIL –DI –ZI –DIR –PAR –LA –YA -CAK

Mİ –RE –RE –RE - -Sİ –LA –SOL –DO –Sİ –DO –FA –DO –Sİ –LA -SOL

O –BE –NİM –DİR –O –BE –NİM –MİL –LE –Tİ –MİN –DİR –AN -CAK

FA –SOL –Mİ –Mİ –RE –DO –Sİ –LA –SOL –FA –Mİ –Sİ –DO –Mİ

2.TONLAMA

KORK -MA -SÖN –MEZ –BU –ŞA –FAK –LAR –DA –YÜ –ZEN –AL –SAN –CAK

-re –sol –la –bsi –fa –la –sol –sol –do –re –bmi –re –si –re

SÖN –ME –DEN –YUR –DU –MUN –ÜS –TÜN –DE –TÜ –TEN –EN –SON –O -CAK

-do –re –do –re –la –la –do –bsi –fa –sol –lab –si –do –re –mi -fa

O –BE –NİM –MİL –LE –Tİ –MİN –YIL –DI –ZI –DIR –PAR –LA –YA -CAK

-sol –fa –fa –mi –fa –re –do –bsi –re –do –re –la –re –re -do

O –BE –NİM –DİR –O –BE –NİM –MİL –LE –Tİ –MİN –DİR –AN -CAK

-bsi –la –bsi –sol –sol -fa- bmi –re –do –bsi –la –sol –re –re -sol

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