İstiklal Marşı Piyano Notaları, İstiklal Marşı Piyanoda Nasıl Çalınır?

İstiklal Marşı'mızın 1930 yılında değişen ve halen daha günümüzde kullanılan bestesi başlangıçta İstiklal Marşı düşünülerek yapılmamıştır. Başka güfte için olan bu bestenin ulusal marşımıza uyması sonucunda yıllardır kullanılmaktadır. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın piyano notalarına ve piyanoda nasıl çalındığına yer vereceğiz.
İstiklal Marşı hemen hemen her enstrumanda çalınmaktadır. Bunlara örnek keman, gitar, flüt, melodika ve piyanodur.
Mi Minör – Do Re Mi Notaları
si(kl)_ | mi_ fa_ sol_ re# fa# | mi__ mi
Korkma sönmez bu şafaklar-
la_ si_ do(i) si sol# si | la__ si la# si
-da yüzen al sancak Sönmeden
fa#_ fa#__ la sol re# | mi fa sol la si do re mi
yurdumun üstünde tüten en son ocak O
re(i)_ re(k) do# re si(i)_ la_ | sol__ si(kl.) la# si
benim milletimin yıldızı-
fa#_ si(kl)_ si(i) la sol fa# sol | mi_ mi(i)__ re do si
-dır parlayacak O benimdir o benim
la sol fa# mi si(i)_ si(kl)_ | mi__
milletimindir ancak
İstiklal Marşı'mızın piyanoda kolay çalımı vardır. Sol elde yani eşlikte basit bir yapı olduğundan çalımında rahatlık sağlanır.
İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU - İstiklal Marşı 10 Kıtası Sözleri, Anlamı Bestesi Ve Yazılışı