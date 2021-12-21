İstiklal Marşı Piyano Notaları, İstiklal Marşı Piyanoda Nasıl Çalınır?

İstiklal Marşı'mızın 1930 yılında değişen ve halen daha günümüzde kullanılan bestesi başlangıçta İstiklal Marşı düşünülerek yapılmamıştır. Başka güfte için olan bu bestenin ulusal marşımıza uyması sonucunda yıllardır kullanılmaktadır. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın piyano notalarına ve piyanoda nasıl çalındığına yer vereceğiz.

İstiklal Marşı Piyano Notaları

İstiklal Marşı hemen hemen her enstrumanda çalınmaktadır. Bunlara örnek keman, gitar, flüt, melodika ve piyanodur.

Mi Minör – Do Re Mi Notaları

si(kl)_ | mi_ fa_ sol_ re# fa# | mi__ mi

Korkma sönmez bu şafaklar-

la_ si_ do(i) si sol# si | la__ si la# si

-da yüzen al sancak Sönmeden

fa#_ fa#__ la sol re# | mi fa sol la si do re mi

yurdumun üstünde tüten en son ocak O

re(i)_ re(k) do# re si(i)_ la_ | sol__ si(kl.) la# si

benim milletimin yıldızı-

fa#_ si(kl)_ si(i) la sol fa# sol | mi_ mi(i)__ re do si

-dır parlayacak O benimdir o benim

la sol fa# mi si(i)_ si(kl)_ | mi__

milletimindir ancak

İstiklal Marşı Piyanoda Nasıl Çalınır?

İstiklal Marşı'mızın piyanoda kolay çalımı vardır. Sol elde yani eşlikte basit bir yapı olduğundan çalımında rahatlık sağlanır.

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU - İstiklal Marşı 10 Kıtası Sözleri, Anlamı Bestesi Ve Yazılışı