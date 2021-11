Giriş Tarihi: 10.11.2021 16:11 Son Güncelleme: 10.11.2021 16:12

İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? İstiklal Marşı'nı kim, ne zaman besteledi?

İstiklal Marşı’nın kabulünün üstünden yıllar geçmiş olmasına rağmen her yıl büyük bir coşku ve farklı farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. On kıtalık olan bu eser, her okunduğunda Türk milletinin içini coşku ve milli duygularla doldurur. Bağımsızlığa ve geçmişine sıkı sıkıya bağlı olan bu millet için İstiklal Marşı’nın yeri ve önemi azımsanamayacak kadar fazladır. Nasıl ki milli marşımız bir yarışma düzenlenerek seçildiyse bestelenmesi de aynı şekilde bir yarışma ile belirlenmiştir. Bu yazımızda milli marşımızın bestelenmesine ve ilk bestecisine değineceğiz.