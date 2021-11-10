İstiklal Marşı’nın bestecisi kimdir? İstiklal Marşı’nı kim, ne zaman besteledi?

Milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'mız halkta uyandırdığı etkiyle ve Türk milletine ecdadını unutturmamasıyla büyük önem taşımaktadır. Her ne kadar İstiklal Marşı hakkında çoğu bilgiye sahip olsak da yazarı, kıtaları ve yazıldığı tarih dışında belli bilgileri atlamaktayız. Şairin yazdığı bu eserin bestelenmesine de büyük önem verilmiştir. Hatta bestecileri değişmiştir. Bu yazımızda merak edilen İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi kimdir ne zaman bestelenmiştir ya da şu anki bestecisi kimdir gibi sorulara yanıt bulacağız.

İSTİKLAL MARŞI'NIN BESTECİSİ KİMDİR?

İstiklal Marşı'mızın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Her ne kadar daha öncesinde de bestelenmiş ve kabul edilmiş olsa da 1930 yılından günümüze kadar çalınan bestenin sahibini İstiklal Marşı bestecimiz olarak kabul etmekteyiz. İstiklal Marşı bestecimiz Osman Zeki Üngör, Osmanlı sarayında ilk Türk kemancısı olarak yetiştirilmiştir. Öyle ki birçok klasik Batı müziği bestecisinin de keman konçertolarını Türkiye'de çalan ilk Türk kemancımızdır.

İSTİKLAL MARŞI'NI KİM NE ZAMAN BESTELEDİ?

İstiklal Marşı 12 Mart 1921 de meclis tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir. Hemen akabinde 17 Mart 1921'de İstiklal Marşı için beste yarışması duyurulmuştur. Milli marşımızın önemi ve halka uyandırdığı vatan sevgisi ve bağımsızlık coşkusuna yakışan bir beste yapılması için düzenlenen yarışmaya 24 besteci katılmıştır. İlk olarak 1924'de Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi kabul edilmiştir. Yıllarca bu beste kullanılsa da 1930 yılında Osman Zeki Üngör'ün 1922'de bestelediği ve günümüzde hala kullanılmakta olan beste kabul edilmiştir.

İSTİKLAL MARŞI'NIN İLK BESTECİSİ KİMDİR?

1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda oluşturulan kurulca İstiklal Marşı'nın ilk bestesi kabul edilmiş ve gerekli yerlere, okullara bildirilmiştir. Kabul edilen bu beste Ali Rıfat Çağatay'ındır. Yani İstiklal Marşı'mızın ilk bestecisi Ali Rıfat Çağatay'dır.

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