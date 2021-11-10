İstiklal Marşı’nın kabulü ne zaman? İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edildi?

Türk milletinin bağımsızlık nişanesi olan marşımız için yarışma yapılmış ve türlü şiirler elenmiştir. Hatta ilk duyurulduğunda yarışmaya katılan yüzlerce şiirin hiçbirisi milli marş olmaya layık bulunmamıştır. Bunu üzerine yeniden şiir istenirken Mehmet Akif'in de yarışmaya katılması sağlanmıştır. Sonuç olarak Akif'in şiiri yedi şiirin içinden sıyrılarak milli marş olmaya layık bulunmuştur. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın kabulünden, İstiklal Marşı'nın hangi savaştan sonra kabul edildiğinden ve İstiklal Marşı'nın kabul hikayesinin ne olduğundan bahsedeceğiz. Keyifli okumalar

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ

İstiklal Marşı mecliste okunurken diğer şiirlerin arasından sıyrılıp hatta okunduktan sonra diğer şiirlerin okunmasına gerek dahi duyulmadı bir şiirdir. Büyük alkışlar ve coşkuyla 12 Mart 1921 yılında milli marş olarak kabul edilmiştir.

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

İSTİKLAL MARŞI HANGİ SAVAŞTAN SONRA KABUL EDİLDİ?

İstiklal Marşı I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra kabul edilmiştir. 6 ocak 1921 tarihinde yapılan muharebe sonucunda 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı kabul edilmiştir.

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ HİKAYESİ

İstiklal Marşı, Hamdullah Suphi Bey'in kararıyla önce cephede askerlerin arasında okunmaya başladı. Batı Cephesi Komutanlığına gönderilen şiir askerlerin beğenisini toplayınca 17 Şubat 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetelerinde İstiklal Marşı yayınlandı. Gazetelerde yayınlanmasının üstünden on iki gün geçtikten sonra Konya'da Öğüt gazetesinde de yayınlandı.

12 Mart 1921 tarihinde Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı meclis oturumunda ön elemeyi geçen 7 şiire yer verilip, tartışmaya açıldı. Mehmet Akif'in şiiri Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu ve milletvekilleri büyük bir heyecan duydu. Öyle ki diğer şiirlerin okunmasına gerek bile duyulmadı. Bu olayın sonunda Mehmet Akif'in şiiri yoğun alkışlar ve heyecanla kabul edildi.

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