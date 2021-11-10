İstiklal Marşı’nın önemi nedir? Bayrak ve İstiklal Marşı bir millet için neden önemlidir?

Bağımsız her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de ulusal marşa ve bayrağa büyük önem gösterilir. Ulusal marşımız olan İstiklâl Marşı ve ay yıldız bayrağımız milletimiz için kutsal bir bağımsızlık örneğidir. Bu yazımızda İstiklâl Marşı'nın önemini/ yazılış sürecini, bayrak ve İstiklal Marşı'nın bir millet için neden önemli olduğunu ele alacağız.

İSTİKLAL MARŞI'NIN ÖNEMİ

Milli marşımızın adından da anlayacağımız üzere bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı, bu ülkenin nasıl kurulduğunu, ne zorluklarla toprağın vatan olduğunu anlatan, milli bilincimizi ve benliğimizi ayakta tutan yegane şeylerden biridir. Şanlı tarihimizi unutturmaması ve bağımsızlık bilincini kaybetmemizi önlemesi sebebiyle büyük önem taşımaktadır.

İSTİKLAL MARŞI BİZE NE ANLATMAK İSTİYOR?

İstiklal Marşı, Türk milletinin acı ve zor günlerden nasıl aydınlığa ulaştığını bize gösteren eşsiz bir eserdir. Türk milletinin isterse zoru başaracağını anlatan bu toprakların kolay kazanılmadığı ne mücadeleler verildiğini gösterir. Bağımsızlığımız kazanılırken ordumuzun ve Türk halkının yaşadığı coşku ve arzu dile getirilir.

İSTİKLAL MARŞI'NIN MİLLİ MÜCADELEDEKİ ÖNEMİ

İstiklal Marşı, kahramanlık ve inancın yoğun olarak işlendiği, tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen bağımsızlığın elbet kazanılacağını anlatan bir marş olmasından dolayı işgalci kuvvetlere karşı yapılan mücadelede büyük bir destektir. Türk halkının okunduğunda hala gözyaşlarını tutamadığı, tüyleri diken diken eden bir marştır. Milli mücadelede coşkumuzu ve İnancımızı arttırdığı için önemlidir.

İSTİKLAL MARŞI'NIN YAZILIŞ SÜRECİ

Milletimize ve ordumuza moral ve güç verilmesi için milli bir marşa ihtiyaç duyulduğu dönemde bir yarışma yapılmaya karar verilir. Yarışma kazananına da büyük bir para ödülü verileceği duyurulur. Yarışmaya birçok eser gönderilse de milli marş olabilecek bir eser yoktur. Dönemim Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey Mehmet Akif'in yarışmaya katılmadığını ve sebebinin para ödülü olduğunu öğrenince Mehmet Akif'e bir mektup yazar. Mektubunda ödül mevzusunun bir şekilde halledileceğinin söylenilmesi üzerine Mehmet Akif evine çekilerek on günde milli marşımızı yazar. Meclis görüşmeleri sonucunda marşımız 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı olarak kabul edilir.

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