İstiklal Marşı’nın Özellikleri, İstiklal Marşı Kaç Kıta, Beyit, Kelime Ve Hece?

Yazarının Mehmet Akif Ersoy olduğu marşımız, milli mücadele döneminde halkımızın ve ordumuzun çektiği zorlukları ve mücadelemizin değerini en iyi şekilde ortaya koyacak kelimelerden oluşmaktadır. Bu yazımızda bağımsızlığımızın nişanesi olan ulusal marşımızın bilinen ve pek bilinmeyen özelliklerinden bahsedip kaç beyit ve kıta olduğuna değineceğiz.

İstiklal Marşı'nın Özellikleri

İstiklal Marşı son kıtası beş mısra diğer kıtaları dörder mısra olan 10 kıtadan oluşur. Toplam da 10 kıta 41 beyittir. Kırk bir beyit olmasını bazıları, Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlığımıza nazarlık olarak yazdığını düşünmektedir. Aruzla yazılan şiirimizde sadece son kıtadaki dördüncü dize serbest ölçüyle yazılmıştır. Milli marşımız lirik hamasi tarzındaki şiirin en güzel örneklerindendir. Yazar şiirinde söz sanatlarından yararlanmıştır.

İstiklal Marşı Kaç Kıta

İstiklal Marşı 10 kıta 41 beyitten oluşmuştur

İstiklal Marşı Kaç Kelime

Halk arasında İstiklal Marşı'nı 571 hece ve 1453 harften oluştuğu söylenmektedir

İstiklal Marşı Kaç Hece

Milli marşımız olan İstiklal Marşı hece ölçüsüyle değil aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Aruzla yazılan şiirin her kıtasının mısraları tam kafiye ile yazılmıştır. İstiklal Marşı aruzun en çok kullanılan kalıbı olan Fâilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün kalıbıyla yazılmıştır.

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU - İstiklal Marşı 10 Kıtası Sözleri, Anlamı Bestesi Ve Yazılışı