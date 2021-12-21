İstiklal Marşı’nın Yazılış Hikayesi, İstiklal Marşı Hangi Süreçte Ve Ne Zaman Yazıldı?

Kurtuluş Savaşı dönemimde halk ve ordu rehavete kapıldığı esnada Maarif Vekaleti milli marş yarışması düzenlemeye karar verir. Amaç Türk ordusunun ve halkın inancını tazelemek ve onlara moral olmaktır. Bu yarışmaya ülkenin farklı yerlerinden şairler katılır. Toplam 724 şiir yarışmaya sunulur ancak hiçbir şiir milli marş olabilecek şiirler değildir. İşte bu sırada Mehmet Akif'in yarışmaya katılmadığı fark edilir ve sebebi öğrenilir. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın yazıldığı süreci ve İstiklal Marşı'nın ne zaman yazıldığını öğreneceğiz.

İstiklal Marşı'nın Yazılış Hikayesi

1921 yılında Maarif Vekaleti tarafından milli marş yarışması düzenlendi. Yarışmaya yüzlerce şiir katıldı. Aralarında Kazım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın ve Kemalettin Kamu gibi isimlerin yer aldığı yarışmada Mehmet Akif yoktu çünkü milletin başarılarının parayla övülemeyeceğine inanıyordu.

Mehmet Akif'in yarışmaya katılmaması başta Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekti. Zaten yazılan 724 şiirin hiçbirinde milli marş olabilecek potansiyel görülmemişti. Bunun üzerine 5 Şubat 1921 tarihinde Hamdullah Suphi Bey Mehmet Akif'e bir davet mektubu yazdı. Bu durum Mehmet Akif'in kararının değişmesine ve Taceddin Dergahındaki odasına çekilip marşı yazmaya başlamasına vesile oldu.

Mehmet Akif öyle bir durum içindeydi ki odasından hiç çıkmadan marşı kaleme aldı. Hatta Akif'in evine giden bir arkadaşı duvara kanla kazılmış bir mısra gördüğünden bahsetmiştir. Mehmet Akif gece gündüz demeden şanlı tarihimizi 10 kıtalık bir şiirle kaleme aldı. Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı önce cepheye gönderildi, askerler arasında okundu. Askerlerin beğenisini toplayan şiir 17 Şubat 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetesinde yayımlandı. Yayınlanmasının üstünden on gün kadar geçtikten sonra Konya'da Öğüt gazetesinde de yer aldı.

Elemeyi geçen şiirler 12 Mart 1921 tarihinde meclis oturumunda tartışmaya açıldı. İstiklal Marşı Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu. Zaten okunmasıyla sonraki şiirlerin dinlenmesine gerek duyulmadı. Meclis ayakta alkışlayıp, gözyaşları içinde dinledi. Tabii çoğunluk beğense de eleştiri de bulunan kişiler de vardı. Bu kişilerin başında en sert eleştiride bulunan Kazım Karabekir'di.

Mehmet Akif'in yazdığı şiirin bestelenmesi ülkenin savaş durumunda olmasından kaynaklı ertelenmiştir. 1924 yılında ilk bestecisi olan Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı Ne Zaman Yazıldı?

İstiklal Marşı, Milli Şair olarak bilinen Mehmet Akif Ersoy tarafından 1921 yılında yazılmıştır.

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU - İstiklal Marşı 10 Kıtası Sözleri, Anlamı Bestesi Ve Yazılışı