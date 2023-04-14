İstikşafi Nedir? TDK Sözlüğe Göre İstikşafi Görüşmeler Ne Demek?

Dilimize yerleşen Arapça kelimeler anlam bakımından sürekli olarak araştırılıyor. Bu kelimelerden biri de istikşafi olarak karşımıza çıkıyor. İstikşafi ne demek, istikşafi kelimesinin anlamı nedir gibi sorularla incelenen bu kelime, TDK anlamı bakımından da araştırılıyor. İstikşafi görüşmeler nedir sorusunun yanıtı haberimizde.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE İSTİKŞAFİ NE DEMEK?

Diplomasi terimleri arasında yer alan istikşafi sözcüğü, Arapça kaşafa "bulma, keşfetme" kökünden gelmektedir. İstikşaf sözcüğünün anlamı ise "keşfe çalışma, keşif amacıyla araştırma, yoklama" manalarına gelir.

İSTİKŞAFİ NE DEMEK OSMANLICA?

Arapça kaşafa "buldu, keşfetti" fiilinin istif'âl vezni masradı olarak karşımıza çıkan istikşafi sözcüğü, Osmanlıca'da sıkça kullanılan bir ifadedir. Dilimize Arapça'daki haliyle geçen bu sözcük Osmanlıca'da da günümüz Türkçesinde de "keşif ve tahkik etme, teferruatı zahire çıkarma" gibi anlamlara gelir. İstikşaf kelimesi "Keşfetmeye çalışma, ayrıntısını, ne olup bittiğini anlamak için araştırma, yoklama" manasına gelir.

İSTİKŞAFİ ANLAMI NEDİR?

Yani, bir olayı derinlemesine analiz etme, araştırma, inceleme gizli olanları açığa çıkaracak şekilde detaylıca araştırma olarak yorumlanabilir. Bir olay ya da durum öncesinde ön hazırlık maksadıyla gerçekleştirilen her durum istikşafi olarak adlandırılır. Askerlikte ise bu terim "Düşmanın bulunduğu mevzii, arâziyi ve alınan tertîbâtı öğrenme" anlamında kullanılır.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME NE DEMEK?

Genellikle diplomatik konularda karşımıza çıkan ve iki ülke arasında gerçekleşen toplantılara ilişkin kullanılan istikşafi görüşme ifadesi de bu kelimeye ilişkin merak edilenler arasında yer alıyor. Keşif ve tanıma maksatlı gerçekleşen bu toplantılar, iki ülkenin birbirini tanıması, mevcut ya da olası krizleri tespit etmesi gibi amaçlarla gerçekleşiyor. İstikşafi görüşmeler çözüm amaçlı değil tespit amaçlı olarak gerçekleştirilir. İngilizce'de bu ifadenin karşılığı "exploratory talks" şeklinde kullanılmaktadır.

İSTİKŞAF KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Elinde bir kâğıtla, bir kurşun kalemle dolaştı ve hazır bulunanları, bana muntazır olan istikbâli istikşaf edecek iki satırlık bir cümle yazmaya dâvet etti (Hâlit Z. Uşaklıgil)