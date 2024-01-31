İstimbot Bulmaca Cevabı - Bulmacada İstimbot Ne Demek?

Genellikle gazete ve dergilerde karşımıza çıkan bulmacalara artık telefonlarımız sayesinde her yerde ve kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Elbette bulmacalarda her zaman bildiğimiz kelimeler karşımıza çıkmaz. İstimbot kelimesi de çoğu kişinin bilmediği ve sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biridir. Bu noktada istimbot bulmaca cevabı nedir, bulmacada istimbot ne demek? Sorularının yanıtını bulmak önem kazanır.

İstimbot Bulmaca Cevabı

İstimbot kelimesi, genellikle bulmaca kitaplarında veya bulmaca çözme uygulamalarında rastlanan bir terimdir. Bu kelimenin kökeni, eski Türkçe'ye dayanmaktadır. İstimbot kelimesi Türkçe sözlüklerde "buharla işleyen, filika büyüklüğünde deniz teknesi, küçük vapur" anlamına gelir. Bulmaca çözümlerinde çoğu zaman bir kelimenin birden fazla anlamı veya eş anlamı olduğu için aralarından doğru cevabı bulmak gerekir. İstimbot kelimesinin cevabı olarak ise 6 harfli tek bir kelime yazılabilir.

Bulmacada İstimbot Ne Demek?

İstimbot kelimesi gemi ile ilgili bir terimdir ve günlük hayatta sıklıkla rastlanan bir kelime olmayabilir. Bulmacada karşımıza çıktığında ise genellikle 6 harfli bir kelime istenir. Bulmaca çözerken sizin de karşınıza istimbot kelimesi çıktıysa, buna karşılık olarak "Çatana" kelimesini yazabilirsiniz. Çatana kelimesi de istimbot ile aynı anlama gelen filika büyüklüğünde deniz teknesini ifade eder.