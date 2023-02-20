İstinat Ne Demek? İstinaden Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçenin zengin kelime dağarcığı içerisinde yer alan türlü kelimeler, herkes tarafından merak ediliyor. Yeni kelime öğrenmek; genel kültürü geliştiriyor, kelime oyunlarında ön plana çıkmanıza yardımcı oluyor ve daha zengin bir konuşma ortamı hazırlıyor. İstinat ne demek ve istinaden ne demek soruları da bu nedenle önem kazanıyor. İstinat cümle içinde kullanımı ve kökeni, istinat nasıl yazılır ve istinaden ne için kullanılır sorularının yanıtlarını sizin için inceledik.

İstinat Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olan istinat, TDK sözlüğünde şu anlamlara gelmektedir:

Dayanma, yaslanma.

Güvenme, kuvvet alma.

Bir şeyi kanıt sayma.

İstinaden Ne Anlama Gelir?

İstinaden kelimesi, zarf niteliğinde kullanılır ve herhangi bir durumu net bir şekilde açıklamak ya da cümleyi bir şeye dayandırarak devam ettirme amacı ile kullanılır. Yaşanabilecek olası durum ya da durumlar karşısında; herhangi bir görüş ve düşünceye dayanarak, güvenerek açıklama yapmak olarak nitelendirilir. Yani ortaya konulan bir durumu desteklemek amacı ile örneklemek için kullanılır. Bu kelimenin TDK sözlüğündeki anlamı ise şu şekilde verilmiştir:

Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, güvenerek.

İstinat Kelimesi Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

İstinat kelimesi günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biri. Sizin için bu kelimenin anlamlarını derledik. İstinat kelimesinin cümle içerisinde kullanım örnekleri ise aşağıdaki gibi verilebilir:

Yolda yürürken denk geldiği duvara yorulduğundan istinat ettiği için duvar çatladı.

"Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir." - Aka Gündüz

İstinaden Kelimesi Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

Pek çok insan; televizyonda, sohbet arasında, kitaplarda ya da herhangi bir yerde istinaden kelimesi ile karşılaşmıştır. Sizin için istinaden kelimesinin anlamlarını inceledik. İstinaden kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ise aşağıdaki gibi verilebilir: