İsveç Hangi Kıtada, İsveç Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

İskandinav ülkeleri her zaman ilgi gören ülkeler olmuştur. İsveç de o ülkelerden biridir. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük üçüncü ülkesi olan İsveç nerededir? İsveç'in başkenti neresidir? İşte İsveç hakkında tüm merak edilenler…

İsveç hangi kıtada?

İsveç, Kuzey Avrupa ve Kuzey Atlantik'te Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, Faroe Adaları ve Grönland'ın da içinde bulunduğu İskandinav Yarımadası'nda yer almaktadır. Kuzey Avrupa kıtasında yer alan ülkenin Baltık Denizi'ne de kıyısı vardır.

İsveç Dünya'nın hangi bölgesinde?

Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülke, Avrupa kıtasının en kuzeyinde bulunan ülkelerden biridir. Başkenti Stokholm'dür.10 milyondan fazla nüfusa sahip olan ülke yaklaşık 450.295 km² yüzölçümüne sahiptir.

İsveç hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

İsveç Sibirya ile aynı enlemlerde yer almaktadır. Böyle olmasına rağmen ılıman iklimin hakim olduğu ülkede dört mevsim görülmektedir. Dağlar, göller vb. doğal güzelliklerle zengin olan ülke tarihsel pek çok doku da barındırır. Orta Çağ'dan beri bağımsız olan ülke dünya üzerinde Avrupa kıtasında yer almaktadır.

İsveç hangi yarım kürede yer alır?

Konumu itibari ile dünyanın kuzey bölgesinde yer alan İsveç, kuzey yarım kürede bulunan bir ülkedir. Ülke bulunduğu enlem itibari ile en güney bölgesinde okyanus iklimi, orta bölgede nemli karasal iklim, kuzeydeki bölgesinde ise subarktik(Kuzey yarım kürede Arktika'nın güneyinde kalan Arktik altı bölge) iklim görülmektedir.