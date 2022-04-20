İsveç Para Birimi: İsveç’in Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Norveç ve Finlandiya ile komşu olan İsveç gerek turistik alanları gerekse de tarihi dokuları açısından çoğu kişinin ilgisini çekiyor. Ancak borsa takibi yaparak yatırımlarını bu alanda ilerleten çoğu kişi bu ülkeye İsveç'in para birimi ve borsa hareketleri açısında yaklaşabiliyor. Sizlerde yatırım yapmak istiyor ve tercihinizi bu tarz ülkelerden yana kullanıyorsanız İsveç para birimi ve İsveç parasının TL karşılığı için hazırladığımız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

İsveç'in Para Birimi ve Sembolü

İsveç para birimi 1873 yılından bu yana İsveç kronu olarak kullanılmaktadır. Aynı para birimi aynı zamanda Aland Adaları'nda da kullanılan bir para birimidir. Ülkeye gitmek istediğiniz de ya da borsa yatırımlarınızda tercih edebileceğiniz İsveç'in para birimi "kr" sembolü ile gösterilir. Kodu SEK olan İsveç para birimi "öre" isminde bir alt birime sahiptir. Dolayısı ile 1 kron 100 öreye eşittir.

Hem madeni hem de kağıt banknot olarak İsveç Ulusal Bankası tarafından basılan paralar 6 adet madeni ve 5 adet kağıt banknot şeklindedir. Tedavülde olan madeni paralar; 5, 10 ve 50 öre ile 1, 5 ve 10 kron şeklindedir. Kağıt banknotlar ise 20, 50, 100, 500 ve 1000 krondur.

İsveç Parası Kaç TL Eder?

Yatırımlarını borsa üzerinden şekillendiren kişilerin büyük ilgi duyduğu İsveç kronu kaç lira ediyor konusunda mutlaka günlük kurları takip etmelisiniz. Keza ülkenin ticari, sosyal, ekonomik ve siyasi faaliyetlerine göre şekillenen bu kurlar size o anlık İsveç parası kaç TL eder sorusuna en doğru yanıtı verecektir.

Gerek alım gerekse de satışlarda dikkatli bir şekilde takip edebileceğiniz bu günlük borsa kurlarına göre şimdilerde İsveç parası 1,53 TL ediyor. İster TL'den krona isterseniz de krondan TL'ye yapabileceğiniz bu dönüşümlere bir örnek vermek gerekirse 100 TL İsveç parasına göre 65,33 kron eder.