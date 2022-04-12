İsveç’te Saat Kaç? Türkiye İsveç Saat Farkı İle Stockholm’de Şu An Saat Kaç?

İsveç sınır komşuları arasında batı ve kuzeyinde Norveç ülkesi bulunuyor. Aynı zamanda doğuda Finlandiya ülkenin komşusudur. Güney tarafında Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlı bir ülkedir. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük üçüncü ülke konumundadır. Bu nedenle de dünyanın birçok yerinden hem gezi hem de iş nedeniyle birçok ziyaretçi çekiyor. İsveç saat farkları da bu bakımdan merak edilen bir konu oluyor. Türkiye İsveç saat farkı Stockholm'de şu an saat kaç sorularının yanıtını yazımızdan okuyabilirsiniz.

İsveç'te Saat Kaç?

İsveç saat bilgisi bu ülkeye seyahat etmek isteyen kişilerin mutlaka bilmesi gereken bir konudur. Türkiye ile arasında çok önemli bir saat farkının bulunmadığı söylenebilir. Bu nedenle saat hesaplamalarında da herhangi bir sorun yaşanmaz.

İsveç Türkiye Saat Farkı

İsveç ve Türkiye arasındaki saat farkı bir saattir. Yani Türkiye İsveç ülkesine göre 1 saat daha ileridedir. Çok ciddi bir farklılık olmamasına rağmen iş nedeniyle İsveç'e giden kişiler için bu farklılık dahi önem arz edebilmektedir.

İsveç Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

İsveç ile Türkiye arasında 1 saatlik bir zaman farkı bulunuyor. Stockholm'de saat Türkiye'ye göre bir saat geridedir. Bu nedenle saat hesaplamaları yaparken her zaman Türkiye ve İsveç arasındaki bir saatlik farkı düşünmeniz gerekir.

Türkiye İsveç Saat Farkı ile Stockholm'de Şu An Saat Kaç?

Türkiye ve İsveç arasındaki saat farkı 1 saattir. Eğer Türkiye'deyken İsveç'teki zamanı hesaplamak istiyorsanız Türkiye saatinden bir saatlik zamanı çıkarabilirsiniz. İsveç'teki birisi Türkiye'deki zamanı hesaplamak isterse İsveç saatine bir saatlik farkı eklemesi gerekiyor.