İşveren ne arıyor? Diploma yetmiyor, patron yetkinlik istiyor

Üniversite tercih döneminde adayların en sık sorduğu sorulardan biri "Bu bölümün iş imkânı nasıl?" oluyor. Ancak çalışma hayatı hızla değişirken bu sorunun yerini artık "Bu üniversite bana hangi becerileri kazandıracak?" sorusu almaya başladı. Çünkü işverenler yalnızca diploma sahibi mezunları değil, öğrendiklerini uygulayabilen, teknolojiyi kullanabilen, ekip çalışmasına uyum sağlayan ve sürekli kendini geliştiren gençleri istihdam etmeyi tercih ediyor. İnsan kaynakları uzmanlarına göre üniversite eğitimi, kariyer yolculuğunun sadece ilk adımı. Mezuniyet günü eline diploma alan iki öğrenciden biri kısa sürede iş bulurken diğeri aylarca hatta yıllarca bekleyebiliyor. Aradaki farkı ise çoğu zaman üniversite yıllarında edinilen deneyimler oluşturuyor.

ÖZGEÇMİŞTE ARTIK BUNLARA BAKILIYOR

Eskiden öz geçmişlerde ilk dikkat çeken bölüm üniversitenin adı olurdu. Bugün ise şirketler adayın üniversite eğitimi boyunca neler yaptığıyla daha fazla ilgileniyor. Bunlar, -Staj yapmış mı?

Projelerde görev almış mı?

Yabancı dili hangi seviyede?

Öğrenci kulüplerinde aktif olmuş mu?

Gönüllülük çalışmalarına katılmış mı?

Takım çalışması deneyimi var mı?

STAJ BİR ZORUNLULUK OLMAMALI

Birçok öğrenci stajı yalnızca mezuniyet şartı olarak görüyor. Oysa işverenler için staj, öğrencinin gerçek çalışma hayatını tanıyıp tanımadığını gösteren en önemli göstergelerden biri. Üstelik yalnızca zorunlu staj da yeterli olmayabiliyor. Yaz dönemlerinde yapılan gönüllü stajlar, yarı zamanlı çalışmalar ve sektör projelerine katılım mezunların öz geçmişini güçlendiriyor. Bu nedenle adayların tercih edecekleri üniversitenin hangi kurumlarla iş birliği yaptığına, öğrencilerine staj bulma konusunda nasıl destek verdiğine ve sektörle ne kadar iç içe olduğuna da dikkat etmesi gerekiyor.

KARİYER MERKEZLERİNİN ÖNEMİ

Bugün hemen her üniversitede kariyer merkezi bulunuyor. Ancak önemli olan bu merkezin gerçekten aktif çalışması. Bazı üniversiteler öğrencilerini daha ilk sınıftan itibaren sektör temsilcileriyle buluşturuyor, mülakat eğitimleri düzenliyor, CV hazırlama konusunda destek veriyor ve kariyer fuarları gerçekleştiriyor. Şirket ziyaretleri, mentörlük programları ve mezunlarla yapılan buluşmalar da öğrencilerin iş dünyasını daha üniversite sıralarındayken tanımasını sağlıyor. Tercih yapacak adayların üniversitenin kariyer merkezini mutlaka incelemesi gerekiyor.

YABANCI DİL HÂLÂ EN GÜÇLÜ KOZ

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yabancı dil önemini koruyor. Uluslararası şirketlerde çalışmak, bilimsel kaynakları takip etmek, Erasmus programlarından yararlanmak ve yurt dışında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için İngilizce artık temel bir yeterlilik olarak görülüyor. Bunun yanında ikinci bir yabancı dil bilen mezunlar da işe alım süreçlerinde önemli avantaj elde ediyor. Uzmanlar, üniversite seçerken hazırlık eğitiminin niteliği, yabancı dil derslerinin kapsamı ve uluslararası değişim programlarının mutlaka araştırılması gerektiğini belirtiyor.

YAPAY ZEKÂNIN ÖNEMİ

İş dünyasında yapay zekâ araçlarının kullanımı her geçen gün artıyor. Ancak bu durum insanların yerini tamamen makinelerin alacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine yapay zekâyı doğru kullanan çalışanların verimliliği artıyor. Bugün birçok şirket çalışanlarından rapor hazırlarken, veri analiz ederken, sunum oluştururken ve araştırma yaparken yapay zekâ araçlarından yararlanmasını bekliyor. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin yalnızca kendi alanlarına değil, dijital teknolojilere de hâkim olması gerekiyor.

KULÜP BOŞA GEÇEN ZAMAN DEĞİL

Üniversite kulüpleri çoğu zaman sosyal etkinlik olarak görülüyor. Oysa işverenler bu faaliyetleri öğrencinin iletişim becerisi, liderlik özellikleri ve ekip çalışmasına yatkınlığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriyor. Bir sosyal sorumluluk projesinde görev almak, öğrenci kulübünde yönetim kurulunda yer almak ya da ulusal yarışmalara katılmak mezunların öz geçmişine değer katıyor. Üniversite yıllarında kurulan arkadaşlıklar ve profesyonel çevre de mezuniyet sonrasında önemli fırsatlara dönüşebiliyor.

MEZUN AĞI GÜÇLÜ ÜNİVERSİTELER AVANTAJ

Üniversitelerin en büyük güçlerinden biri de mezun ağı. Farklı sektörlerde görev yapan mezunlarla öğrencileri buluşturan üniversiteler, gençlerin staj ve iş fırsatlarına daha kolay ulaşmasını sağlayabiliyor. Bazı üniversitelerde mezun dernekleri, mentörlük programları ve kariyer buluşmaları öğrencilerin profesyonel hayata hazırlanmasına önemli katkı sunuyor. Bu nedenle tercih döneminde yalnızca akademik başarı değil, mezunların iş dünyasındaki etkinliği de araştırılması gereken kriterler arasında yer alıyor.

İLK SINIFTAN İTİBAREN KENDİNİZE YATIRIM YAPIN

Uzmanlar, kariyer hazırlığının son sınıfta değil, üniversitenin ilk yılında başlaması gerektiğini vurguluyor. Yabancı dili geliştirmek, sertifika programlarına katılmak, proje üretmek, yarışmalarda yer almak, gönüllü çalışmalara destek vermek ve sektör profesyonelleriyle iletişim kurmak mezuniyet sonrasında önemli avantaj sağlıyor. Üniversite yılları yalnızca ders geçme dönemi olarak görülmemeli. Öğrencilerin bu süreci kendilerini keşfetmek, yeni beceriler kazanmak ve güçlü bir öz geçmiş oluşturmak için değerlendirmesi gerekiyor.

TERCİH YAPARKEN BU SORULARI SORUN

Üniversite tercihi yapılırken elbette bölümün akademik niteliği büyük önem taşıyor. Ancak diploma artık tek başına kariyer garantisi sunmuyor. İş dünyasında öne çıkan mezunlar; eğitim süresince kendini geliştiren, farklı deneyimler kazanan, değişime ayak uydurabilen ve öğrenmeye devam eden gençler oluyor. Bu nedenle adayların tercih listesine yalnızca bir üniversite değil, kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitim ortamını yazmaları gelecekteki kariyerleri açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Üniversiteyi seçmeden önce şu soruların yanıtını mutlaka araştırın:

Üniversitenin kariyer merkezi aktif çalışıyor mu?

Öğrencilere staj desteği sağlanıyor mu?

Mezunların istihdam oranı nasıl?

Mezun ağı güçlü mü?

Öğrenci kulüpleri aktif mi?

Erasmus ve uluslararası değişim olanakları var mı?

Girişimcilik ve proje geliştirme merkezleri bulunuyor mu?

Sektörle ortak projeler yürütülüyor mu?

Kariyer fuarları ve işveren buluşmaları düzenleniyor mu?

Üniversite öğrenciyi sadece mezun ediyor mu, yoksa iş hayatına da hazırlıyor mu?

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör