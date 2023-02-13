İsviçre, kültür dolu şehirleriyle öne çıkan bir ülkedir. İsviçre'de birden fazla resmi dil konuşulmaktadır. Bu dillerin hangi diller olduğu birçok kişinin ortak merak konusudur. İsviçre dili nedir, İsviçre hangi dili konuşuyor, resmi dili ne gibi soruların yanıtlarını sizler için araştırdık ve bu yazımısın içerisinde topladık.

İsviçre Dili Nedir?

İsviçre resmi dili ve kültür yönünden dört bölüme ayrılır. Yani bu ülkenin toplam dört resmi dili vardır. Bu dört resmi dil arasında en fazla tercih edilen dil ise Almancadır. Neredeyse ülkenin yarısından fazlası Almanca konuşur. İsviçre Almancası olarak da adlandırılan bu dil, bilinen Almanca dilinden çok farklıdır. Hint-Avrupa ailesine mensup olan İsviçre Almancasında daha çok Fransızca sözcükler yer alır. Ayrıca yazı dili açısından da bilinen Almanca ile İsviçre Almanca dili arasında farklılık mevcuttur. Bazı sözcüklerin yazım stilleri her iki dilde de aynıyken mana açısından farklılık gösterir.

İsviçre'de Hangi Dil Konuşuyor?

İsviçre hangi dili konuşuyor sorusunun yanıtı olarak en yaygın Almanca dilini söyleyebiliriz. Almanca başta olmak üzere; Fransızca, İtalyanca ve Romansça dilleri de konuşulmaktadır. Birçok kişi bu ülkenin ana dili ne diye merak edebilir. Bu ülkede hayatlarını sürdürenlerin %73'lük bölümü ana dili olarak Almanca konuşurken, %20'lik bölümü Fransızca, %6,5'lük bölümü İtalyanca ve %0,5'lik bölümü de Romansça dili konuşur. Ülkenin merkezi başta olmak üzere, kuzey ve doğusunda Almanca konuşulurken; ülkenin batısında Fransızca dili hâkimdir. Ülkenin en büyük kantonu olan Graubünden'in doğusunda ise Romansça dili konuşulurken güneyinde ise İtalyanca dili egemendir.