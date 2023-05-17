İsviçre, Batı Avrupa'nın dikkat çeken ülkeleri arasında yer alır. Yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Gezilecek yerler açısından da oldukça zengin olan ülkede görülmeye değer çok sayıda müze de vardır. Bu yazımızda sizler için İsviçre gezilecek yerler 2023 – İsviçre'de gezilecek tarihi turistik yerler, en güzel doğal mekanlar ve müzeler listesi hakkında bilgilere yer verdik.

İsviçre Gezilecek Yerler

İsviçre, hem doğal güzelleri hem de tarihi yerleri ile dikkat çeken bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde pek çok kişi İsviçre'de neresi gezilir diye merak etmektedir. Ülke birçok turistik alana ev sahipliği yaptığı için turistlerin uğrak noktaları arasında yer almaktadır. Ülke coğrafi konumu sebebiyle çok sayıda doğal güzelliği bünyesinde barındırmaktadır. İsviçre'ye geldiğinizde mutlaka gezip görmeniz gereken doğal mekânların başında Alp Dağları gelmektedir. Diğer doğal mekânlar ise şunlardır:

Muhteşem manzarasıyla öne çıkan Cenevre Gölü

Avrupa'nın en büyük şelalesi olma özelliğine sahip Ren Şelalesi

Avrupa'nın en eski milli parklarından biri olan İsviçre Ulusal Parkı

Zürih Gölü

San Salvatore Dağı

Uetliberg Tepesi

Lugano Gölü

Aziz Beatus Mağarası

Zurih Botanik Bahçesi

İsviçre'de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler

İsviçre orman, göl, şelale, park, dağ, tepe, bahçe gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih kokan yapılarıyla da dikkat çeken bir bölgedir. Ülkeye gezi veya tatil amaçlı gelenlerin mutlaka görmesi gereken tarihi yerlerden biri şato görüntüsü ile öne çıkan Chateau de Chillon Şatosu'dur. İsviçre'nin tarihi yerleri çok fazladır. Ülkenin öne çıkan diğer tarihi yerleri ise şunlardır:

Munster Katedrali

Lozan Katedrali

Gruyeres Kalesi

Corniche Lavaux Vineyards

Stein am Rhein

Musegg Wall

Old Town Chur

Maison Tavel

Gornergrat

Şapel Köprüsü

Rhine Falls

Harder Kulm

Lucerne Aslan Heykeli

Freddie Mercury Statue

Grossmunster

Yukarıda sıraladığımız tarihi yerler, ülkenin öne çıkan tarihi noktaları arasında yer almaktadır.

İsviçre'de Hangi Şehre Gidilir?

İsviçre, gezilecek yerler arasından çok zengin bir bölgedir. Ülkenin birçok şehrinde görülmeye değer yerler vardır. Son zamanlarda birçok kişi bu ülkenin en popüler şehirlerini merak etmektedir. Ülkede turistlerin en sık ziyaret ettiği şehirlerin başında Zürih şehri gelmektedir. Şehir bünyesinde barındırdığı doğal güzellik alanları ve tarihi yapıları ile dikkat çekmektedir. İsviçre'ye geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken tarihi yapılar arasında müzeler de bulunur. Ülkenin öne çıkan müzeleri ise şunlardır:

Chaplin's World

İsviçre Taşımacılık Müzesi

The Olympic Museum Lausanne

Patek Philippe Müzesi

Queen Studio Experience

Ballenberg Açıkhava Müzesi

Rosengart Collection

Baser Papel Mill

Museum Tinguely

HR Giger Müzesi

Lindt Home of Chocolate

Matterhorn Müzesi

Zoological Müzesi

Omega Müzesi

International Red Cross and Red Crescent Müzesi

İsviçre, gerek doğal güzellikleri gerekse tarihi yapıları ile öne çıkan ülkelerden biridir. Ülkede yapılabilecek çok fazla aktivite ve gezilebilecek çok fazla yer vardır.