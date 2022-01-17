İsviçre Hangi Kıtadadır? İsviçre Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Ortalama 8 buçuk milyon bir nüfusa sahip olan İsviçre'de nüfus iki büyük şehir olan Cenevre ve Zürih'te daha yoğunlaşmıştır. 1815 yılından bu yana uluslararası bir savaş durumu olmayan ülkenin etkin bir dış politika siyaseti yürüttüğü de bilinmektedir. Peki, İsviçre hangi kıtadadır? İşte, İsviçre'ye dair tüm merak edilenler...

İsviçre Hangi Kıtadadır?

Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan bir ülke olan İsviçre Avrupa kıtasında bulunan bir ülkedir. Başkenti Bern olan üke, Alpler'in kuzey ve güney yamaçlarında konumlanmıştır.

İsviçre Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Avrupa kıtasının bir ülkesi olan İsviçre, Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan bir federal cumhuriyettir. Denize kıyısı bulunmayan ve Alpler, İsviçre Platosu ve Jura Dağları arasında bölünen bir ülkedir. Ülke Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya ülkeleriyle çevrelenmiştir.

İsviçre Hangi Kıtalar Üzerinde Yer Almaktadır?

Avrupa kıtasında bulunan İsviçre, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla bakımından dünyadaki en zengin ülkelerden biridir. Ülke, güneydeki İsviçre Alpleri, ortadaki İsviçre Platosu ve kuzeydeki Jura Dağları olmak üzere ülke üç ana topoğrafik alana ayrılır.

İsviçre Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

İsviçre konumu itibari ile kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir. İklimi bölge bölge farklılık gösterse de genel olarak ılıman iklim hakimdir. Ülkede tüm yıl yağmur görülebilmektedir, ancak en sık yağmurlar yaz aylarında düşmektedir.