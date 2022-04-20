İsviçre Para Birimi: İsviçre’nin Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

İsviçre Alpler, ve Jura Dağları arasına bölünmüş olan küçük bir ülkedir. Ekonomisinin en büyük sektörü hizmet sektörüdür. Özellikle bankacılık, sigortacılık, turizm ve ticaret İsviçre ekonomisinin en önemli kalemleridir.

İsviçre'nin Para Birimi Nedir?

İsviçre, resmi adı ile İsviçre Konfederasyonu; Batı Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan önemli jeopolitik konuma sahip bir ülkedir. Kuzeyinde Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn ile komşudur.

Kanunen başkenti olmamasıyla dikkat çeken bu ülkenin fiili başkenti Bern olarak karşımıza çıkar. Resmi dili Almanca, Fransızca ve İtalyanca olan bu ülkenin resmi para birimi "İsviçre Frangı"dır. İsviçre Frangı'nın alt para birimi "rappen, rap ya da centime" olarak ifade edilir. 1 İsviçre Frangı 100 rappene eşittitr

İsviçre'nin Para Birimi Kaç TL'dir ve Sembolü Nedir?

İsviçre'nin para birimi olan İsviçre Frangı, İsviçre ve Lihtenştayn'ın resmi para birimidir. İsveç Ulusal Bankası tarafından piyasaya sürülen İsviçre Frangı, Euro'ya geçişten sonra Avrupa'da kullanılan tek ve son frank para birimidir.

Uluslararası kısa kodu CHF'dir (Confederatio Helvetica Franc) ayrıca sembolü de "CHF" olarak karşımıza çıkar. 1 İsviçre Frangı 15,51 Türk Lirasına, 1 Türk Lirası da 0,064 İsviçre Frangına eşittir.