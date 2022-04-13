İsviçre’de Saat Kaç? Türkiye İsviçre Saat Farkı İle Zürih Ve Bern’de Şu An Saat Kaç?

Avrupa'da bulunan ülkelerden birisi olan İsviçre, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Başkenti Bern, ülkenin en büyük beşinci şehridir. Denize kıyısı olmayan İsviçre, 41.285 km² yüzölçümüne sahiptir. En zengin ülkelerden birisi olan İsviçre'nin saat dilimi merak edilmiştir. Ülke, en büyük şehri olan Zürih'in zaman dilimini kullanır. Bir ülkenin zaman dilimi, başlangıç noktasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu durumda ülkelerin zaman farkı, başlangıç noktası olan Greenwich esas alınarak belirlenir. Başlangıç noktasına farklı uzaklıkta olan ülkelerde saat farkı oluşur. İsviçre'nin güneyinde yer alan Türkiye ise, farklı bir saat dilimine sahiptir. İsviçre, iki farklı zaman dilimine sahipken, Türkiye sabit saat dilimine sahiptir. İsviçre'de saat kaç sorusuna cevap aramak için, saat dilimine bakmak gerekir.

İsviçre'de Saat Kaç?

Bir Avrupa ülkesi olan İsviçre, iki farklı saat dilimi kullanmaktadır. Ülkenin en büyük kenti olan Zürih'in zaman dilimi, ülkenin ortak saat dilimi kabul edilir. Ülkeler arasındaki zaman dilimi, başlangıç meridyenine olan uzaklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. İsviçre'nin Eşgüdümlü Evrensel Saati UTC+2'dir. Kış saatine göre ise saat dilimi UTC+1'dir.

İsviçre Türkiye Saat Farkı

Gelişmiş ülkelerden birisi olan İsviçre, iki saat dilimini kullanır. Batı Avrupa'da yer alan ve denize kıyısı olmayan bu ülke, başlangıç noktasına göre ulusal bir zaman dilimine sahiptir.

Bir ülkenin zaman dilimi bu durumda, başlangıç noktası kabul edilen Greenwich ile arasındaki mesafeye bağlıdır. İsviçre'nin saat dilimleri UTC+2 ve kış saati UTC+1'dir. Türkiye'nin sabit saat dilimi ise UTC+3'tür. İki ülkenin arasındaki saat farkı 1'dir.

İsviçre Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

İsviçre Batı Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Başkenti Bern olan bu ülkenin saat dilimi yaz ve kış uygulamalarına göre değişiklik gösterir. Ülkenin en büyük kenti olan Zürih, ortak saat kullanımında temel alan yerdir.

İsviçre'nin saat dilimleri, UTC+3 ve kış saati UTC+1'dir. Türkiye ile arasında 2972 km olan İsviçre'nin saat dilimi de farklılık gösterecektir. Türkiye'nin saat dilimi, UTC+3'tür. İki ülke arasında 1 saat fark vardır. Bu durumda İsviçre, Türkiye'nin 1 saat gerisindedir. İsviçre'de saat 4:00 olduğunda, Türkiye'de saat 5:00 olacaktır.