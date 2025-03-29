İşyeri Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre İş Yeri Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

İşyeri kelimesi günlük yaşantıda sıklıkla kullanılmaktadır. Kelime, genel olarak bir görevin yapıldığı yer; ofis anlamında kullanılmaktadır. Bu kadar sık kullanılan bir kelimenin de ayrı mı olarak mı yoksa bitişik olarak mı kullanılacağı kafa karışıklığı oluşturabilmektedir. Bu gibi hatalı kullanımlara yer vermemek için kelimenin nasıl yazıldığı internette sıklıkla aranmaktadır. İşyeri nasıl yazılır ve TDK'ye göre iş yeri ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır sorusu merak edilen ve cevap aranan kelimeler arasındadır.

İşyeri Nasıl Yazılır?

İş yeri kelimesi yazımı karıştırılan kelimeler arasında yerini almaktadır. Kelime genellikle "işyeri" şeklinde bitişik olarak yazılmaktadır. Fakat bu yazım şekli hatalır. Kelimenin doğru yazımı "iş yeri" şeklindedir. Kelimenin doğru yazımı ayrı olmalıdır

TDK'ye Göre İş Yeri Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK yazımı konusunda emin olmadığımız kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenmek için referans alınması gereken bir kaynaktır. İş yeri kelimesi de TDK'ye göre ayrı olarak yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazımı "iş yeri" şeklinde ayrı olmalıdır.