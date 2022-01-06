İtalya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? İtalya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Başkenti Roma olan İtalya, üniter parlamenter anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir. İtalya'nın resmi dili İtalyanca'dır. Avrupa Birliği üyesi olan İtalya'nın nüfusu da yaklaşık olarak 60 milyondur. Akdeniz ülkesi olmaktan dolayı da insanının birçok özelliğinin Türk insanına benzediği sıkça dile getirilir.

İtalya Hangi Kıtada?

Avrupa kıtasında yer alan İtalya, İsviçre, Avusturya, Malta ve Slovenya ile sınır komşusu konumundadır. Büyük oranda İtalya yarım adasında bulunan İtalya, güney avrupada konumlanmıştır. Yani İtalya dünyanın hangi bölgesinde sorusuna rahatlıkla bu şekilde cevap verebiliriz.

Hristiyanlar için çok önemli olan Vatikan ve San Marino da İtalya yarım adası içerisine sıkışmış anklav ülkelerdir. Turizmin çok önemli olduğu İtalya'da büyük oranda akdeniz iklimi etkili olsa da çeşitli iklim tipleri de ülkenin değişik bölgelerinde gözlemlenmektedir. Kuzey yarım kürede bulunan İtalya da Fransa gibi spor alanında önemli ülkeler arasındadır. İtalya'da futbol, basketbol ve voleybolda üst düzey sporcular yetiştirilmekte ve lig bazında da büyük organizasyonlar geliştirilmektedir.

İtalya Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

İtalya güney avrupada bulunurken aynı zamanda Kuzey yarım kürede yer edinmiştir. Kısacası İtalya Avrupa kıtasında yer almaktadır. Akdeniz ülkesi olan İtalya turizmin de başkentleri arasında bulunmaktadır. Dünyanın her tarafından insanlar İtalya'yı sene boyunca ziyaret etmektedir. Bu da İtalya'nın ekonomisine büyük etki etmektedir. Ancak pandemide yaşadığı büyük sıkıntılar İtalya turizmini de kötü anlamda ciddi şekilde etkilemiştir.

İtalya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır diye de birçok insan arama yapmaktadır. Daha önce birkaç kez vurguladığımız gibi İtalya, Avrupa kıtasında bulunan önemli ülkelerden birisidir. İtalya topraklarında bulunan Vatikan ayrı bir ülke olarak tanımlansa da İtalya ile bütünleşmiştir ve Hristiyan topluluklar için çok büyük anlam ifade etmektedir. Şu şekilde bir benzetme yapmak mümkündür. Müslümanlar için Mekke ne kadar önemli ise Hristiyanlar için de Vatikan çok önemlidir. Çünkü ruhani liderleri Papa Vatikan'da ikamet etmektedir.