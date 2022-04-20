İtalya Para Birimi Nedir? İtalya Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

İtalya Güney Avrupa'da yer alan, resmi topraklarına Sicilya ve Sardunya adaları da dahil olan büyük bir yarım ada ülkesidir. Doğal güzellikleri ve kültürel miras zenginliği sayesinde dünya genelinde en sık ziyaret edilen ülkelerin başında gelen İtalya geniş bir ihracat ithalat pazarına sahiptir. Dünyanın birçok yerine başlıca olarak otomobil, çelik, makine, tekstil ve aksesuar, kozmetik ihracatı yapan İtalya'nın yıllık ticaret hacmi 800 milyar dolar dolaylarındadır. En gelişmiş 20 ekonomi sıralamasında 19. sırada yer alan İtalya'nın resmi para birimi nedir? İtalya para birimi kaç TL'dir? İşte İtalya para birimi hakkında ayrıntılar...

İtalya Para Birimi Nedir?

İtalya'nın güncel olarak kullandığı resmi para birimi Euro'dur. Euro'dan önce İtalya topraklarında 1861 yılından 2002 yılına kadar İtalyan Lireti adı verilen para birimi kullanılmakta idi. 28 Eylül 2002 tarihinden İtalyan Lireti tedavülden kaldırılmış ve yerine Euro kullanılmaya başlanmıştır. İtalyan Lireti'nin Euro ile değişimi 2012 yılına kadar sürmüştür.

Günümüzde İtalya'nın resmi para birimi olan Euro'ya ait 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro olmak üzere 8 madeni para, ayrıca 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere 7 banknot para vardır.

İtalya Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye ile İtalya arasında son yılların verilerine göre yıllık ortalama 19 milyar dolar tutarında bir ticaret hacmi mevcuttur. İki ülkenin birbirleri ile yaptığı ithalat ve ihracat oranları birbirlerine çok yakın orandadır.

Ülkemizdeki seyahatçiler tarafından oldukça ilgi gören İtalya'da 20 bin Türk vatandaşı ikamet etmektedir, ayrıca iki ülke arasında eğitim, çalışma ve tatil amaçlı seyahatler sıklıkla gerçekleşmektedir. Bu bilgiler ışığında İtalya para birimi kaç TL'dir sorusu sıklıkla araştırılan konulardan birisidir. 1 Euro yaklaşık olarak 15.85 Türk Lirasına tekabül eder.

İtalya Para Birimi Sembolü Nedir?

İtalya'nın günümüzde kullandığı resmi para birimi olan Euro'nun uluslararası para kodu EUR, sembolü ise € şeklindedir.