İtalya’da Saat Kaç? İtalya Türkiye Saat Farkı İle Roma’da Şu An Saat Kaç?

İtalya ve Türkiye'nin Akdeniz ülkesi olması akıllara aynı zaman diliminde yer alabileceğini getiriyor. Yine de bu doğru değil. Çünkü Türkiye konumu nedeniyle Avrupa ve Asya arasında yer alan bir Avrasya ülkesiyken, İtalya ise Avrupa ülkesi olarak geçiyor. Çizmeye benzer görüntüsüyle dikkat çeken İtalya, dünyanın en önemli ressamlarının ve yazarlarının ana vatanı olarak biliniyor. İtalya'da en çok konuşulan diller ise sırasıyla İtalya, İspanyolca, Fransızca ve İngilizce.

İtalya'da Saat Kaç?

İtalya'da saatin kaç olduğunu hesaplamak oldukça basit bir işlem olarak görülüyor. Türkiye, İtalya'ya göre doğu ülkesi olarak yer alıyor. Bu nedenle de Türkiye zaman olarak İtalya'dan daha önde oluyor.

Türkiye'de güneş, İtalya ülkesine göre daha erken doğuyor ve aynı şekilde daha erken batıyor. Türkiye'de saatin 13.00 olduğunu düşünürsek, İtalya'da saat 12.00 oluyor. Bu hesapla İtalya'da saatin kaç olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz.

İtalya Türkiye Arasında Kaç Saat Farkı Var?

Türkiye ve İtalya arasında tam olarak bir saat fark bulunuyor. Türkiye'de güneş İtalya'ya göre bir saat daha erken doğuyor ve bir saat daha erken batıyor.

İtalya Nerededir?

Güney Avrupa'da yer alan İtalyan Cumhuriyeti, büyük oranda İtalya yarımadası üzerinde yer alıyor. Akdeniz bölgesinin en büyük iki adası olarak bilinen Sardinya ve Sicilya, İtalyan topraklarında bulunuyor.

İtalya'nın Bayrağı Nedir? Bayraktaki Renklerin Anlamı Nedir?

İtalya ülkesinin bayrağında 3 ayrı renk bulunuyor. Bu renkler dikey olarak şu şekilde sıralanıyor:

Yeşil

Beyaz

Kırmızı

İtalya Cumhuriyeti'nin resmi bayrağının, Fransız imparatoru Napolyon tarafından tasarlandığı biliniyor. Renklerin anlamları ise şu şekilde:

Yeşil: Doğayı

Beyaz: Alplerdeki karı

Kırmızı: İtalyan Bağımsızlık Savaşı'nda akan kanı temsil ediyor.

Daha dindar bir görüşe göre ise:

Yeşil: Umudu

Beyaz: Kaderi

Kırmızı: Hayırseverliği temsil ediyor.

Türkiye ve İtalya'nın Tarihi

Türkiye ve İtalya, Akdeniz Havzası üzerinde ortak çıkarları, ortak değerleri ve ortak tarihi bulunan iki bölgesel güç olarak biliniyor. İki ülkenin de bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulması için işbirliği içerisinde çalışma iradesi bulunuyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminde Akdeniz bölgesinde egemen olan Ceneviz ve Venedik gibi İtalyan yarımadasındaki Cumhuriyetlerle Osmanlı'nın yakın ilişkileri olduğu biliniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Venediklilerle olan ilişkisinin tarihi 1381 yıllarına kadar da uzanıyor. Türkiye ve İtalya ülkesi arasındaki diplomatik ilişkiler ise 1856 yılında kuruluyor.