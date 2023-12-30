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Haberler Eğitim Haberleri İtalyanca Sayılar ve Türkçe Okunuşu - İtalyanca 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları
Giriş Tarihi: 30.12.2023 16:03 Son Güncelleme: 30.12.2023 16:04

İtalyanca Sayılar ve Türkçe Okunuşu - İtalyanca 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları

İtalyanca, İtalya’nın resmi dili olarak dünya genelinde konuşulan evrensel bir Roma dilidir. Aynı zamanda İtalyanca İtalyan kültürü ve tarihinin çok önemli bir parçasıdır ve İtalya dışında pek çok ülkede konuşulduğu görülür. Roman dil ailesine ait olan İtalyanca sayılar ve Türkçe okunuşuna hâkim olmak, İtalyanca 20’ye kadar rakamlar ve Türkçe karşılıklarını bilmek İtalyanca öğrenmek için atılacak olan ilk adımlardan bir tanesidir...

İtalyanca Sayılar ve Türkçe Okunuşu - İtalyanca 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları

İtalyanca, Avrupa'da pek çok ülkede kültür, sanat ve bilim alanlarında mühim bir yere sahiptir. Ayrıca edebiyatta, sanatta, müzikte ve felsefede son derece sık rastlanılan bir dildir. İtalyanca öğrenecek olanlar turizm, iş ya da eğitim gibi alanlarda çeşitli fırsatlar yakalayabilirler. Elbette önce İtalyanca sayılar ve Türkçe okunuşu ile İtalyanca 20'ye kadar rakamlar ve Türkçe karşılıklarının bilinmesi gerekmektedir.

İtalyanca Sayılar ve Türkçe Okunuşu

İtalyanca 20'ye kadar Türkçe okumak için aşağıdaki tabloyu birkaç defa tekrar etmek yeterli olacaktır.

  1. Zero

  1. Uno

  1. De

  1. Tıre

  1. Kuatro

  1. Çinkue

  1. Sey

  1. Sette

  1. Otto

  1. Nove

  1. Dieçi

  1. Unduçi

  1. Doiçi

  1. Tırediçi

  1. Kuattordiçi

  1. Kuindiçi

  1. Sediçi

  1. Diçasette

  1. Diçotto

  1. Diçannove

  1. Venti

İtalyanca 20'ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları

İtalyanca rakamları öğrenmek İtalyancayı başlangıç ya da ileri düzeyde öğrenmek için gerekli ilk adımlardan bir tanesidir. Sayılar her alanda kullanıldığı ve günlük yaşamı ifade etmede çok önemli olduğu için aşağıda Türkçe karşılıkları bulunan İtalyanca sayıları öğrenmek büyük bir öneme sahiptir.

  • Zero - Sıfır

  • Uno - Bir

  • Due - İki

  • Tre - Üç

  • Quattro - Dört

  • Cinque - Beş

  • Sei - Altı

  • Sette - Yedi

  • Otto - Sekiz

  • Nove - Dokuz

  • Dieci - On

  • Undici - Onbir

  • Dodici - Oniki

  • Tredici - Onüç

  • Quattordici - Ondört

  • Quindici - Onbeş

  • Sedici - Onaltı

  • Diciassette - Onyedi

  • Diciotto - Onsekiz

  • Diciannove - Ondokuz

  • Venti - Yirmi

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İtalyanca Sayılar ve Türkçe Okunuşu - İtalyanca 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları
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