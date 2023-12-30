İtalyanca Sayılar ve Türkçe Okunuşu - İtalyanca 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları

İtalyanca, Avrupa'da pek çok ülkede kültür, sanat ve bilim alanlarında mühim bir yere sahiptir. Ayrıca edebiyatta, sanatta, müzikte ve felsefede son derece sık rastlanılan bir dildir. İtalyanca öğrenecek olanlar turizm, iş ya da eğitim gibi alanlarda çeşitli fırsatlar yakalayabilirler. Elbette önce İtalyanca sayılar ve Türkçe okunuşu ile İtalyanca 20'ye kadar rakamlar ve Türkçe karşılıklarının bilinmesi gerekmektedir.

İtalyanca Sayılar ve Türkçe Okunuşu

İtalyanca 20'ye kadar Türkçe okumak için aşağıdaki tabloyu birkaç defa tekrar etmek yeterli olacaktır.

Zero

Uno

De

Tıre

Kuatro

Çinkue

Sey

Sette

Otto

Nove

Dieçi

Unduçi

Doiçi

Tırediçi

Kuattordiçi

Kuindiçi

Sediçi

Diçasette

Diçotto

Diçannove

Venti

İtalyanca 20'ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları

İtalyanca rakamları öğrenmek İtalyancayı başlangıç ya da ileri düzeyde öğrenmek için gerekli ilk adımlardan bir tanesidir. Sayılar her alanda kullanıldığı ve günlük yaşamı ifade etmede çok önemli olduğu için aşağıda Türkçe karşılıkları bulunan İtalyanca sayıları öğrenmek büyük bir öneme sahiptir.

Zero - Sıfır

Uno - Bir

Due - İki

Tre - Üç

Quattro - Dört

Cinque - Beş

Sei - Altı

Sette - Yedi

Otto - Sekiz

Nove - Dokuz

Dieci - On

Undici - Onbir

Dodici - Oniki

Tredici - Onüç

Quattordici - Ondört

Quindici - Onbeş

Sedici - Onaltı

Diciassette - Onyedi