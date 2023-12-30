İtalyanca Sayılar ve Türkçe Okunuşu - İtalyanca 20’ye Kadar Rakamlar ve Türkçe Karşılıkları

İtalyanca, Avrupa'da pek çok ülkede kültür, sanat ve bilim alanlarında mühim bir yere sahiptir. Ayrıca edebiyatta, sanatta, müzikte ve felsefede son derece sık rastlanılan bir dildir. İtalyanca öğrenecek olanlar turizm, iş ya da eğitim gibi alanlarda çeşitli fırsatlar yakalayabilirler. Elbette önce İtalyanca sayılar ve Türkçe okunuşu ile İtalyanca 20'ye kadar rakamlar ve Türkçe karşılıklarının bilinmesi gerekmektedir.
İtalyanca 20'ye kadar Türkçe okumak için aşağıdaki tabloyu birkaç defa tekrar etmek yeterli olacaktır.
Zero
Uno
De
Tıre
Kuatro
Çinkue
Sey
Sette
Otto
Nove
Dieçi
Unduçi
Doiçi
Tırediçi
Kuattordiçi
Kuindiçi
Sediçi
Diçasette
Diçotto
Diçannove
Venti
İtalyanca rakamları öğrenmek İtalyancayı başlangıç ya da ileri düzeyde öğrenmek için gerekli ilk adımlardan bir tanesidir. Sayılar her alanda kullanıldığı ve günlük yaşamı ifade etmede çok önemli olduğu için aşağıda Türkçe karşılıkları bulunan İtalyanca sayıları öğrenmek büyük bir öneme sahiptir.
Zero - Sıfır
Uno - Bir
Due - İki
Tre - Üç
Quattro - Dört
Cinque - Beş
Sei - Altı
Sette - Yedi
Otto - Sekiz
Nove - Dokuz
Dieci - On
Undici - Onbir
Dodici - Oniki
Tredici - Onüç
Quattordici - Ondört
Quindici - Onbeş
Sedici - Onaltı
Diciassette - Onyedi
Diciotto - Onsekiz
Diciannove - Ondokuz
Venti - Yirmi