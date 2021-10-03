İtibar Eş Anlamlısı Nedir? İtibar Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bu kelime fiil olarak kullanılmak istendiğinde sonuna mastar yerine etmek sözcüğü getirilir. Yani itibar etmek olarak kullanılır. Bu bakımdan itibar sözcüğü daha çok deyimlerde ve atasözlerinde karşımıza çıkmaktadır.

İTİBAR KELİMESİNİN ANLAMI

İtibar kelimesi eski zamanlarda uzun yıllar boyunca günlük konuşmalarımızda yer almıştır. İnsanlar günlük hayatta itibar kelimesini sıkça kullanılmaktadır. İtibar sözcüğü başka kelimelerle bir araya gelerek fiil olarak da kullanılabilmektedir. Bu hususta itibar kelimesinin anlamını öğrenmek, bu kelimeyle ilgili diğer anlam ilişkilerini anlamada oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumu'na göre kitap kelimesinin sözcük anlamı 2 farklı şekilde ifade edilmektedir. Bu ifadeler kullanım sıklığına göre şu şekilde sıralanabilir:

Saygınlık, saygın olma durumu

Borcunu ödemede güvenilir, sadık olma durumu

İtibar kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ise şu şekildedir:

Benim bu dünyada kaybedecek hiçbir şeyim yok. Sadece kuru bir itibarım var.

İtibar kelimesiyle ilgili bazı deyimler de aşağıdaki gibidir:

İtibara almak

İtibardan düşmek

İtibar etmek

İtibar görmek

İtibarın sağ olsun

İTİBAR EŞ ANLAMLISI

1- Saygınlık:

Saygınlık saygı sözcüğünden türetilmiştir. İtibar kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

Örnek Cümle:

Yaptığı hatalar yüzünden toplum içerisindeki saygınlığını kaybetti.

2- Haysiyet:

Haysiyet kelimesi de itibar gibi dilimize Arap dilinden geçmiştir. İtibar kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

Örnek Cümle:

Furkan Bey, çok haysiyetsiz bir insandır.

3- Değer:

Değer vermek, bir insan saygı ve ilgi göstermek anlamına gelir. Değer sözcüğü de cümle içinde itibar kelimesi yerine kullanılabilir.

Örnek Cümle:

O, bütün insanlığın değer verdiği nadir kişilerden biri.

4- Şeref

Günlük yaşamda sıklıkla kullandığımız şeref kelimesi de itibar kelimesi ile eş anlamlıdır.

İTİBAR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

İtibar sözcüğü birçok anlam ilişkisini beraberinde getirdiği için birçok kelimeyle yakından ilgilidir. Bu kelimeleri şöyle sıralayabiliriz: