İtibar Eş Anlamlısı Nedir? İtibar Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bu kelime fiil olarak kullanılmak istendiğinde sonuna mastar yerine etmek sözcüğü getirilir. Yani itibar etmek olarak kullanılır. Bu bakımdan itibar sözcüğü daha çok deyimlerde ve atasözlerinde karşımıza çıkmaktadır.
İTİBAR KELİMESİNİN ANLAMI
İtibar kelimesi eski zamanlarda uzun yıllar boyunca günlük konuşmalarımızda yer almıştır. İnsanlar günlük hayatta itibar kelimesini sıkça kullanılmaktadır. İtibar sözcüğü başka kelimelerle bir araya gelerek fiil olarak da kullanılabilmektedir. Bu hususta itibar kelimesinin anlamını öğrenmek, bu kelimeyle ilgili diğer anlam ilişkilerini anlamada oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumu'na göre kitap kelimesinin sözcük anlamı 2 farklı şekilde ifade edilmektedir. Bu ifadeler kullanım sıklığına göre şu şekilde sıralanabilir:
İtibar kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ise şu şekildedir:
İtibar kelimesiyle ilgili bazı deyimler de aşağıdaki gibidir:
İTİBAR EŞ ANLAMLISI
1- Saygınlık:
Örnek Cümle:
2- Haysiyet:
Örnek Cümle:
3- Değer:
Örnek Cümle:
4- Şeref
İTİBAR KELİMESİNE BENZER KELİMELER
İtibar sözcüğü birçok anlam ilişkisini beraberinde getirdiği için birçok kelimeyle yakından ilgilidir. Bu kelimeleri şöyle sıralayabiliriz: