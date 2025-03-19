İtibariyle Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı İtibariyle Mi İtibarıyla Mı?

Arapça ve Farsçadan Türkçeye geçen kelimelerin yazımı dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Ancak günlük hayatta bu tür kelimelerin yanlış yazıldığına sıkça rastlanır. Örneğin hayal yerine heyal, mütevazı yerine mütevazi gibi hatalı kullanımlar oldukça yaygındır. Aynı şekilde Arapça kökenli "itibarıyla" kelimesinin yazımı da pek çok kişi tarafından karıştırılmaktadır. İtibariyle nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı itibariyle mi itibarıyla mı merak edilmektedir.

İtibariyle Nasıl Yazılır?

"İtibarıyla" kelimesi belirli bir zaman dilimini, ölçütü ya da durumu ifade etmek için kullanılan bir zarftır. Bu sözcük aşağıdaki anlamlarda da kullanılabilir:

Zaman anlamında: Belirtilen tarihten itibaren anlamına gelir. Örnek: 1 Ocak itibarıyla yeni yasalar yürürlüğe girecek.

Ölçüt belirtme anlamında: Bir konuya ya da duruma göre değerlendirme yapıldığını ifade eder. Örnek: Eğitim seviyesi itibarıyla oldukça başarılı bir öğrenci.



TDK'ye Göre Doğru Yazılışı İtibariyle Mi İtibarıyla Mı?

Türk Dil Kurumu'na göre söz konusu kelimenin doğru yazımı "itibarıyla" şeklindedir. İtibariyle biçimi yanlış bir kullanımdır. Çünkü kelimenin kökü olan itibar, "-ı" hal ekini alarak itibarı şekline dönüşmekte ve ardından "-yla" ekini alarak birleşmektedir.

Sözcüğün en sık yanlış yazılan hali itibariyle olurken diğer yanlış yazımlarına örnekler, tibarileya da itibaryla şeklindedir.

Doğru kullanım örnekleri:

Yönetmelik, 15 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

Şirketin finansal durumu itibarıyla büyük bir gelişme kaydedildi.

Bu nedenle itibariyle nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı itibariyle mi itibarıyla mı sorularına verilecek doğru cevap, kelimenin itibarıyla şeklinde yazılması gerektiğidir.