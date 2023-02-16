İtidal Ne Demek? İtidal Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İhtiyatlı davranılması gereken durumlar için bir çağrı da olan itidal ne demek diye sorulur. Hz. Muhammed (s.a.v.), ibadetten giyim kuşama kadar müminlerin itidalli olmasını öğütler. Bundan dolayı, birçok mümin namazda itidal nedir diye merak eder. İtidal kelimesinin kökeni ve etimolojisi ise Arapçaya dayanır. Nerelerde kullanıldığını öğrenmek isteyenler, itidal cümle içinde kullanımı nasıl diye araştırır. İtidal sahibi kişilere ne denir?

İtidal Ne Demektir?

İslam dinine göre, bir müslümanın her türlü davranışında ölçülü olması gerekir. Yaptığı tüm eylemlerinde ahlaklı, duygu ve düşüncelerinde dengeli olmalıdır. İbadet ile günlük hayatında da hiçbir şekilde aşırılığa yer vermemelidir. Bunu tanımlayan ifadeye ise "itidal" denir. Türkçeye Arapçadan geçen itidal kelimesinin Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre anlamları ise şu şekildedir:

Aşırı olmama hali

Ölçülülük

Ilımlı olma

Soğukkanlılık

Dengeli olma

Türkçede olduğu gibi Arapçada da aynı şekilde, dengeli davranmak ve aşırılığa kaçmamak anlamlarına sahiptir. Arapçadaki yazılışı إعتدال olan itidal kavramı, dini açıdan geniş kapsamlı bir kavramdır. Bir kişinin her durumda ahlaklı davranması, orta yolu bulması, düşüncelerinde ve davranışlarında dengeli olması gerektiğini ifade eder. Namazın rükunları arasında yer alan itidal, rüku ile secde arasında bir süre dimdik durma halidir. Hz. Muhammed namaz kılan bir kişiye, başını rükudan kaldırdıktan sonra dimdik durmadan secdeye gitme demiştir. Sahih bir itidal için şu şartların olması gerekir.

1.Rükudan kalktıktan sonra ibadet dışında hiçbir durum kastedilmemelidir.

2.İtidal hali fazla uzun olmamalıdır. (Sürenin, Fatiha Sûresini okumak için gereken zamanı geçmemesi gerekir.)

Çünkü, itidal halinde uzun süre kalmak caiz değildir.

Bir kişiyi itidal sahibi olarak tanımlamak ise o bireyin ihtiyatlı, dengeli, orta yolu bulan ve soğukkanlı biri olduğunu belirtir.

İtidal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Bir edebiyat terimi olarak itidal, şiirdeki vezin uyumluluğu demektir. İtidalin cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir:

O itidal içeren davranışları nedeniyle herkesin güvenini kazanmıştır.

Öğretmenimin her sözünde bir itidal ve uyumluluk vardır.

Arabayı kullanan gencin itidal sahibi olması, kazayı önleyen en önemli etkendir.