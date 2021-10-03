İtina Eş Anlamlısı Nedir? İtina Kelimesinin Eş Anlamlısı

İtina kelimesi ile aynı anlama gelen 2 adet sözcük bulunmaktadır. Özen ve ihtimam kelimeleri, itina kelimesine alternatif olarak kullanılabilecek kelimelerdir. Her iki kelime de itina kelimesi ile aynı anlamı karşılamaktadır. İtina kelimesi yerine her iki kelimeyi de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İTİNA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçemiz tarih boyunca çeşitli yönlerden değişime uğramıştır. Bu değişimlere neden olan en büyük olay Türklerin tarih boyunca diğer kültürlerle kurduğu ilişkilerdir. Diğer kültürlerden etkilenerek kendi dilimize birçok kelime transferi yapılmıştır. Bu kültür etkileşimleri sayesinde Türkçemiz oldukça zengin bir dil haline gelmiştir. Vaziyet böyle olunca bazı yabancı kökenli kelimelerin anlamını tam olarak bilmiyor olabiliriz. Bu kelimelerden bir tanesi de itina kelimesidir.

Türk Dil Kurumu'na göre itina kelimesinin anlamı şu şekildedir; özen. İtina kelimesini cümle içinde kullanmak istersek şu şekilde bir örnek verebiliriz.

Her şeyin kusursuz olması için büyük bir itina ile çalışıyordu.

İtina kelimesi bazı deyimler içerisinde de geçmektedir. Örneğin; itina etmek.

İTİNA EŞ ANLAMLISI

Meydana gelen herhangi bir durum karşısında düzenli ve özenli davranmak itina sözcüğü ile kendisine karşılık buluyor. İtina kelimesi yerine bu anlamı taşıyan farklı sözcükler de bulunuyor. Özen ve ihtimam kelimeleri de itina kelimesinin anlamdaşı olarak itina kelimesi yerine kullanılabilecek alternatifler arasında yer alıyor. Buradan hareketle sizde itina kelimesi yerine alternatif olarak özen ve ihtimam kelimelerini kullanmayı tercih edebilirsiniz.

İTİNA SÖZCÜĞÜNE BENZER KELİMELER

İtina kelimesi ile aynı anlama gelen 3 adet kelime vardır. Bu kelimeler itina kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerdir. Bu 3 adet kelime şu şekildedir;