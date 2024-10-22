İTÜ Bölümleri - İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var, İki Yıllık Bölüm Var Mı?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin en eski ve köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak, ülkemize sayısız değerli mezun kazandırmıştır. Günümüzde de yenilikçi yaklaşımı ve güçlü akademik kadrosuyla öğrencilere dünya standartlarında bir eğitim sunmaktadır. İTÜ bölümleri geniş yelpazesiyle, kaliteli bir eğitim sunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hangi bölümler var, iki yıllık bölüm var mı soruları, elbette bu üniversiteyi tercih edecekler için cevap aranan sorulardandır.

İTÜ Bölümleri

TÜ, geniş bir bölüm yelpazesi ile öğrencilere farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı sunmaktadır. Üniversitede mühendislik, mimarlık, temel bilimler, sosyal bilimler ve sanat gibi birçok alanda lisans ve lisansüstü programlar bulunmaktadır.

İTÜ, çeşitli fakültelerde birçok bölüm ile eğitim vermektedir. Bu bölümler genel olarak şu şekildedir:

Mühendislik Fakültesi: Elektrik Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Makine Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Siber Güvenlik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği Mimarlık Fakültesi: Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

Şehir ve Bölge Planlama

İç Mimarlık Fen Bilimleri Enstitüsü: Matematik

Fizik

Kimya Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi: Gemi Mühendisliği

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği İşletme Fakültesi: İşletme Mühendisliği

Ekonomi Teknoloji Fakültesi: İleri Malzeme Mühendisliği

Nanoteknoloji Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var, İki Yıllık Bölüm Var Mı?

İstanbul Teknik Üniversitesi, genel olarak lisans programlarına odaklanmakla birlikte, bazı iki yıllık programlar da sunmaktadır. İTÜ'nün Meslek Yüksekokulu, öğrencilere çeşitli teknik ve uygulamalı alanlarda eğitim imkânı sunarak, mezunlarını iş gücüne kazandırmaktadır. İki yıllık programlar, genellikle daha pratik odaklıdır ve öğrencilerin iş hayatına hızlı bir şekilde atılmalarını sağlamaktadır.

İTÜ'deki iki yıllık programlar arasında şunlar bulunmaktadır: