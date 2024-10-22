İTÜ Bölümleri - İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var, İki Yıllık Bölüm Var Mı?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin en eski ve köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak, ülkemize sayısız değerli mezun kazandırmıştır. Günümüzde de yenilikçi yaklaşımı ve güçlü akademik kadrosuyla öğrencilere dünya standartlarında bir eğitim sunmaktadır. İTÜ bölümleri geniş yelpazesiyle, kaliteli bir eğitim sunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hangi bölümler var, iki yıllık bölüm var mı soruları, elbette bu üniversiteyi tercih edecekler için cevap aranan sorulardandır.
TÜ, geniş bir bölüm yelpazesi ile öğrencilere farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı sunmaktadır. Üniversitede mühendislik, mimarlık, temel bilimler, sosyal bilimler ve sanat gibi birçok alanda lisans ve lisansüstü programlar bulunmaktadır.
İTÜ, çeşitli fakültelerde birçok bölüm ile eğitim vermektedir. Bu bölümler genel olarak şu şekildedir:
Mühendislik Fakültesi:
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Siber Güvenlik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Mimarlık Fakültesi:
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama
İç Mimarlık
Fen Bilimleri Enstitüsü:
Matematik
Fizik
Kimya
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi:
Gemi Mühendisliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
İşletme Fakültesi:
İşletme Mühendisliği
Ekonomi
Teknoloji Fakültesi:
İleri Malzeme Mühendisliği
Nanoteknoloji Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi, genel olarak lisans programlarına odaklanmakla birlikte, bazı iki yıllık programlar da sunmaktadır. İTÜ'nün Meslek Yüksekokulu, öğrencilere çeşitli teknik ve uygulamalı alanlarda eğitim imkânı sunarak, mezunlarını iş gücüne kazandırmaktadır. İki yıllık programlar, genellikle daha pratik odaklıdır ve öğrencilerin iş hayatına hızlı bir şekilde atılmalarını sağlamaktadır.
İTÜ'deki iki yıllık programlar arasında şunlar bulunmaktadır:
Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü