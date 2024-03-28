IV. Murad’ın Mezarı Nerede? 4. Murad Nerede Vefat Etti, Mezarı Hangi İlde?

IV. Murat Han yaptığı ıslahatlar ve fetihlerle Osmanlı tarihinde ismini güç ve başarı ile anılmasını sağlamış bir padişahtır. Hal böyle olunca IV. Murad'ın hayatı hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kimse vardır. Özellikle tarih severler IV. Murad'ın mezarı nerede, hangi ilde bilmek istemektedir. IV. Murad nerede vefat etti? Ayrıntılı yanıtları sizler için derledik.

IV. Murad Nerede Vefat Etti?

Osmanlı Hanedanının 17. Padişahı olan IV. Murad 27 Temmuz 1612 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Sultan I. Ahmet annesi ise Kösem Sultandır. 1623 yılında tahta geçen IV. Murad padişahlık yaptığı süre boyunca seferler düzenlemiş, devlet içinde ıslahatlar yapmıştır. Başarıyla geçen ömrünün son zamanları İstanbul'da geçmiş ve yine İstanbul'da Topkapı Sarayında Şehzade Kasım'ın idam edildiği odada fenalaşarak 8 Şubat 1640 tarihinde vefat etmiştir.

IV. Murad'ın Mezarı Nerede, Hangi İlde?

Osmanlı padişahları hem devlet liderleri hem de İslam halifeleri oldukları için kabirlerine her zaman özen gösterilmiştir. IV. Murad vefat ettiği zaman babası Sultan I. Ahmet'in yaptırdığı Sultan Ahmet Camii yanındaki babasının da yattığı I. Ahmed Türbesine defnedilmiştir.

IV. Murad'ın Vefat Nedeni

1635 yılında Revan Seferindeyken IV. Murad'ın gut hastalığını hayli ilerlemiştir. İlerleyen hastalığına rağmen Bağdat Seferine de katılan padişah, sefer dönüşünde şiddetli titreme ve baş ağrısı nedeniyle hasta yatağına düşmüştür. Akabindeki günlerde hekimler IV. Murad'a inme (felç) teşhisi koymuştur. Hastalığı bir türlü gerilememiş, ağırlaşarak IV. Murad'ın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.