İvazsız Ne Demek? Vergi Hukukunda İvazsız İntikal Ne Anlama Gelir?

Sair İvazsız İntikaller olarak da tanımlanan Veraset ve İntikal Vergisi, miras veya bağışlama sonucunda elde edilen kazanç için ödenir. Bir şahıs vefat ettikten sonra mirasçıları veya bağışladıkları kişiler ödemekle yükümlüdür. Vergi oranları, mirasın veya bağışın miktarına ve yakınlık derecesine göre belirlenir. Bununla yakından ilgili kavramlar oldukları için ivazsız ne demek ve vergi hukukunda ivazsız intikal ne anlama gelir merak edilir.

İvazsız Ne Demek?

Sözcük anlamına bakıldığında ivazsız ifadesinin, "karşılıksız", "ödünsüz" ve "bedelsiz" anlamına geldiği görülür. Hiçbir karşılık beklemeden veya hiçbir karşılık verilmeden yapılan eylemler için de kullanılır. Bir hukuk terimi olarak ivaz, herhangi bir işlem sonucunda elde edilen kazanç sonucunda üstlenilen borç anlamına da gelir. Eğer yasal bir işlem ivaz karşılığında yapılmış ise ivazlı hukuki işlem adı verilir. Ancak tam tersine hiçbir karşılık alınmadan gerçekleştirilmiş ise buna da ivazsız hukuki işlem denir. Öte yandan, borca konu olan her şey hukuka göre ivaz olarak belirlenebilir. İvazsız hukuki işlemlerde, borçlu olan kişi kazancından feragat edebilir, payı bulunduğu mirastan vazgeçebilir veyahut herhangi bir malı vereceğine dair söz verebilir.

Vergi Hukukunda İvazsız İntikal Ne Anlama Gelir?

Hukukta ivazsız intikal kavramı, Veraset ve İntikal Vergisi ve Gelir Vergisi ile yakından ilişkilidir. Şahıslara ait tüm mallar, veraset veya diğer yollarla ivazsız olarak intikal edilebilir. Vefat eden bir şahsın mal varlığı, mirasçılarına ve bağışladığı kişilere intikal edilir. Bunun sonucunda ise veraset ve intikal vergisi mükellefi olunur. Bu verginin konusu olabilecek gayrimenkuller, eğer veraset yoluyla intikal ediliyorsa ölen kişinin ölüm tarihinde geçerli olan emlak vergisi oranı baz alınır. İvazsız intikallerde ise durum biraz daha farklıdır. Hukuki olarak iktisap edilen tarihte alınan emlak vergisi oranı ile vergi matrahı hesaba katılarak ona göre vergilendirme yapılır. Vergi ile alınacak olan ödemelerin tutarları ise miras ve bağış miktarına göre hesaplanır.