İvedi eş anlamlısı nedir? İvedi kelimesinin eş anlamlısı

İvedi kelimesi Öz Türkçe bir kelime olarak ev kökünedn türemiştir. Daha sonra evedi halini almış, son hal olarak da ivedi biçimini kazanmıştır. İvedi, genelde bulmacalarda ve eski metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Fakat biz günlük hayatta daha çok ivedi kelimesinin birden çok olan eş anlamlılarını kullanırız.



İVEDİ KELİMESİNİN ANLAMI



İvedi kelimesi bir şeyin çabucak yapılması gerektiği durumlarda kullanılır. Ya da bir işin çok hızlı bir şekilde halledildiği konusunda bilgi vermektedir. İvedi kelimesi, daha çok eski metinlerde karşımıza çıkar.



İVEDİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



İvedi kelimesinin eş anlamlıları acele, acil, çabuk, hemen ve tez şeklinde bilinmektedir. Bu kelimeler gündelik yaşamda ivedi kelimesinin yerine kullandığımız daha yeni kelimelerdir ve gençler bu kelimeleri kullanmaktadırlar. Fakat ivedi kelimesini de bilmekte yarar vardır.



İVEDİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Patron bu işin ivedilikle halledilmesi talimatını verdi.

İvedi bir şekilde eşyalarını topladı. Nereye gidiyorsun diyen arkadaşına "kendim ile baş başa kalmalıyım!" yanıtını verdi.

Oldukça ivedi hareketlerle rakibine fark attı.

İVEDİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI