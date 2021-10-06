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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:33

İvedi eş anlamlısı nedir? İvedi kelimesinin eş anlamlısı

İvedi eş anlamlısı nedir? İvedi kelimesinin eş anlamlısı

İvedi kelimesi genel olarak eski metinlerde ve edebi metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Artık çok fazla kullanılmamaktadır çünkü eskimiş bir kelimedir. Anlamı gençler tarafından pek bilinmeyen ivedi kelimesinin daha çok eş anlamlıları kullanılmaktadır. Peki ya ivedi kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İvedi kelimesi Öz Türkçe bir kelime olarak ev kökünedn türemiştir. Daha sonra evedi halini almış, son hal olarak da ivedi biçimini kazanmıştır. İvedi, genelde bulmacalarda ve eski metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Fakat biz günlük hayatta daha çok ivedi kelimesinin birden çok olan eş anlamlılarını kullanırız.

İVEDİ KELİMESİNİN ANLAMI

İvedi kelimesi bir şeyin çabucak yapılması gerektiği durumlarda kullanılır. Ya da bir işin çok hızlı bir şekilde halledildiği konusunda bilgi vermektedir. İvedi kelimesi, daha çok eski metinlerde karşımıza çıkar.

İVEDİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

İvedi kelimesinin eş anlamlıları acele, acil, çabuk, hemen ve tez şeklinde bilinmektedir. Bu kelimeler gündelik yaşamda ivedi kelimesinin yerine kullandığımız daha yeni kelimelerdir ve gençler bu kelimeleri kullanmaktadırlar. Fakat ivedi kelimesini de bilmekte yarar vardır.

İVEDİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Patron bu işin ivedilikle halledilmesi talimatını verdi.
  • İvedi bir şekilde eşyalarını topladı. Nereye gidiyorsun diyen arkadaşına "kendim ile baş başa kalmalıyım!" yanıtını verdi.
  • Oldukça ivedi hareketlerle rakibine fark attı.

İVEDİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Deprem anında acele ile kendimizi dışarı atmak yerine öncelikle güvenli bir alanda depreme uygun bir pozisyon almalıyız.
  • Doktor hastasına ameliyatın acil olduğunu söyledi. Eğer bu ameliyat hemen gerçekleşmezse hasta ciddi sonuçlarla karşılaşabilirdi.
  • Atletlerin çok çabuk kalkış yapabilmesi yarışı önde tamamlamaları için önemli bir unsurdur.
  • Öğretmen bir türlü susmak bilmeyen sınıfına "herkes sussun, şimdi derse geçiyoruz. Hemen sessizlik!" diye bağırmak zorunda kaldı.
  • Padişah, saray görevlilerine ziyafetin tez zamanda düzenlenmesi talimatını verdi.

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İvedi eş anlamlısı nedir? İvedi kelimesinin eş anlamlısı
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