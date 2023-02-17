İvedi Zıt Anlamlısı Nedir? İvedi Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

İvedi kelimesi, cümle içerisinde ad görevinde kullanılmaktadır. Bunun yanında ivedi kelimesinin sıfat olarak kullanılan anlamları da bulunmaktadır. Günümüzde ivedi kelimesinin yerine çabuk kelimesi daha çok kullanılmaktadır. Bu bağlamda ivedi kelimesi geçmişte daha sık kullanılan bir kelimedir.

İvedi Kelimesinin Anlamı Nedir?

İvedi kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde, karşımıza toplam üç tane anlam çıkmaktadır. Bu anlamların hepsi gerçek anlam biçiminde kullanılmıştır. Ayrıca ivedi kelimesi halk arasında çok yaygın kullanılan bir kelime değildir. Bu nedenle ivedi kelimesinin pek çok anlamı bulunmamaktadır. Buna göre ivedi kelimesinin anlamları şöyledir:

Çabuk davranma zorunluluğu.

Çabuk yapılan.(sıfat)

Çabuk yapılması gereken.

İvedi kelimesinin cümledeki kullanımlarına örnek verelim:

Delikanlı ivedi bir şekilde arkadaşının yanına gitti.

Tüm işlemler ivedilikle halledilecektir.

İvedi Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Türkçede cümle içerisinde, birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılabilen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Dolayısıyla ivedi kelimesinin zıt anlamlısı ''yavaş'' kelimesidir.

İvedi Kelimesine Benzer Kelimeler

Her bir kelimenin etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. İvedi kelimesinin de bu bağlamda benzerlik gösterdiği kelimeler bulunmaktadır. Bunları şöyle gösterebiliriz: