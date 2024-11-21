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Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:57 Son Güncelleme: 21.11.2024 11:57

İyelik Eki Örnekleri - İlgi ve İyelik Eki ile Örnek Cümleler Nelerdir?

Türkçe dil bilgisi kurallarında iyelik ve ilgi ekleri, sahiplik ilişkilerini göstermek için büyük bir öneme sahiptir. Sahiplik bildiren bu ekler, kelimelerin kime veya neye ait olduğunu belirleyerek cümlenin anlamını güçlendirir. İyelik ekleri sayesinde, zamirler veya isimler arasında aitlik ilişkisi kurulur ve cümleler daha etkili bir şekilde ifade edilir. Bu kuralı anlamak için iyelik eki örnekleri ve cümlelere bakmak yeterli olacaktır.

İyelik Eki Örnekleri - İlgi ve İyelik Eki ile Örnek Cümleler Nelerdir?

Türkçede iyelik ekleri, bir nesnenin veya kavramın belirli bir kişiye ya da varlığa ait olduğunu göstermek için kullanılır. Bu ekler, ismin sonunda yer alarak sahiplik ilişkisini ortaya koyar ve konuşmanın daha akıcı hale gelmesini sağlar. İyelik ekleri, aynı zamanda dildeki aitlik bağlarını kurmada oldukça işlevseldir. Türleri ve cümle içinde kullanımlarıyla beraber iyelik eki örnekleri, bu kuralı kavramanızda yardımcı olacaktır.

İyelik Eki Örnekleri

İyelik ekleri, sahiplik bildiren eklerdir. İyelik eklerini açıklamak için şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Zamir: Benim; İyelik Eki: -im / -ım; Örnek: kitabım
  2. Zamir: Senin; İyelik Eki: -in / -ın; Örnek: kalemin
  3. Zamir: Onun; İyelik Eki: -i / -ı; Örnek: defteri
  4. Zamir: Bizim; İyelik Eki: -imiz / -ımız; Örnek: evimiz
  5. Zamir: Sizin; İyelik Eki: -iniz / -ınız; Örnek: arabanız
  6. Zamir: Onların; İyelik Eki: -leri / -ları; Örnek: arkadaşları

İlgi ve İyelik Eki ile Örnek Cümleler Nelerdir?

Benim kalemim kırıldı.

Benim + kalem-im: Kalem bana ait olduğu için "-im" iyelik eki eklenmiştir.

Senin çantan çok güzelmiş.

Senin + çanta-n: Çanta sana ait olduğu için "-in" ve "-n" ekleri ile aitlik bildirilmiştir.

Onun arabası çok hızlı gidiyor.

Onun + araba-sı: Araba ona ait, bu yüzden "-ı" eki iyelik anlamı katmaktadır.

Bizim evimiz bahçelidir.

Bizim + ev-imiz: Ev bize ait olduğu için "-imiz" eki kullanılmıştır.

Sizin projeniz çok başarılı.

Sizin + proje-niz: Proje size ait olduğundan "-iniz" eki ile iyelik bildirilmiştir.

Onların dersleri çok zorlayıcı.

Onların + ders-leri: Dersler onlara ait olduğu için "-leri" eki kullanılmıştır.

İlgi Eki ile Kurulan İsim Tamlamaları

  • Okulun kapısı kapalıydı. "Okulun" kelimesinde ilgi eki olan "-un" kullanılmış ve "kapısı" kelimesi ile isim tamlaması yapılmıştır.
  • Çocuğun oyuncağı kırılmış. "Çocuğun" kelimesi "-un" eki alarak "oyuncağı" kelimesiyle bir isim tamlaması oluşturmuştur.
  • Annemin çantası çok ağır. "Annemin" kelimesinde "-in" eki, çantanın anneye ait olduğunu belirtir.
  • Arkadaşının kitabını okudum. "Arkadaşının" kelimesinde "-ın" ilgi eki vardır, bu da kitabın arkadaşına ait olduğunu belirtir.

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İyelik Eki Örnekleri - İlgi ve İyelik Eki ile Örnek Cümleler Nelerdir?
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