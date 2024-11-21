İyelik Eki Örnekleri - İlgi ve İyelik Eki ile Örnek Cümleler Nelerdir?

Türkçede iyelik ekleri, bir nesnenin veya kavramın belirli bir kişiye ya da varlığa ait olduğunu göstermek için kullanılır. Bu ekler, ismin sonunda yer alarak sahiplik ilişkisini ortaya koyar ve konuşmanın daha akıcı hale gelmesini sağlar. İyelik ekleri, aynı zamanda dildeki aitlik bağlarını kurmada oldukça işlevseldir. Türleri ve cümle içinde kullanımlarıyla beraber iyelik eki örnekleri, bu kuralı kavramanızda yardımcı olacaktır.
İyelik ekleri, sahiplik bildiren eklerdir. İyelik eklerini açıklamak için şu şekilde sıralayabiliriz:
Benim kalemim kırıldı.
Benim + kalem-im: Kalem bana ait olduğu için "-im" iyelik eki eklenmiştir.
Senin çantan çok güzelmiş.
Senin + çanta-n: Çanta sana ait olduğu için "-in" ve "-n" ekleri ile aitlik bildirilmiştir.
Onun arabası çok hızlı gidiyor.
Onun + araba-sı: Araba ona ait, bu yüzden "-ı" eki iyelik anlamı katmaktadır.
Bizim evimiz bahçelidir.
Bizim + ev-imiz: Ev bize ait olduğu için "-imiz" eki kullanılmıştır.
Sizin projeniz çok başarılı.
Sizin + proje-niz: Proje size ait olduğundan "-iniz" eki ile iyelik bildirilmiştir.
Onların dersleri çok zorlayıcı.
Onların + ders-leri: Dersler onlara ait olduğu için "-leri" eki kullanılmıştır.