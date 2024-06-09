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Giriş Tarihi: 9.6.2024 10:58

İyi bir gelecek için üniversite sınavında ter döktüler

İyi bir gelecek için önemli bir kavşak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumunda yaklaşık 3 milyon öğrenci ter döktü. Öğrenciler içeride soruları cevaplar aileleri ise dışarıda onları bekledi. Sınav sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İyi bir gelecek için üniversite sınavında ter döktüler

İyi bir üniversitede okuyarak geleceklerini şekillendirmek isteyen yaklaşık 3 milyon öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testinde (TYT) ter döktü.

Yaklaşık 3 milyon adayın girdiği sınav 10.15'te başladı. Sınavın yapılacağı merkezlerde öğrenciler aranarak sınav salonlarına alındı. Saat 10.00 itibariyle sınav merkezlerinin kapıları kapatılarak bu saatten sonra gelenler içeriye alınmadı.

10.15 itibariyle başlayan sınavda öğrenciler matematik, edebiyat, tarih, coğrafya konularından oluşan 160 soruyu 180 dakikada cevaplandırması istendi.

SONUÇLAR 17 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Öğleden sonra ise yabancı dil bölümlerinde eğitim görmek isteyenler için dil sınavı yapıldı. Öğrenciler, içeride ter dökerken aileleri de sınav merkezlerinin kapısında çocuklarını bekledi.

Sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından 17 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih süreci başlayacak.

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İyi bir gelecek için üniversite sınavında ter döktüler
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