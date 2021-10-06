İyi eş anlamlısı nedir? İyi kelimesinin eş anlamlısı

İyi Kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. İyi, genelde bir kişinin karakterini, genel ruh halimizi ya da bir işin durumunu belirtmek isterken kullandığımız bir kelimedir. Birden fazla anlamı olan iyi kelimesinin aynı zamanda birden fazla eş anlamı da mevcuttur.



İYİ KELİMESİNİN ANLAMI



İyi kelimesi gerek bir işin durumunun ifade edilmesinde, gerek genel olarak bir durum hakkında bilgi verilmesi gerektiğinde kullanılan bir kelimedir. İyi, bir karakteri anlatmak isterken kullanılabileceği gibi aynı zamanda bir şeyin ya da bir kişinin dış görünüşünü de anlatıyor olabilir. Kısacası iyi kelimesi çok geniş bir anlam havuzuna sahiptir.



İYİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



İyi kelimesinin eş anlamlıları sırasıyla şu şekilde belirtilmektedir: hoş, latif, esen, bol. Bu kelimeler cümle içerisinde iyi kelimesi yerine kullanıldığında cümlede bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.



İYİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Ahmet çok iyi bir insandır.

Köyde evimizin inşaatında çalışan ustalar gayet iyi bir iş çıkartmışlar. Babam çok memnun kaldı.

"İyi düşünelim iyi olsun" dedi.

İYİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Hoş bir hanımefendiydi. Giyimi pek hoştu.

Latif sözleri ile karşısındakini utandırıyordu.

Esenlikler dileyerek parktan ayrıldı.



Bu üründen stoklarda bol miktarda mevcut efendim.