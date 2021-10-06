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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:35

İyi eş anlamlısı nedir? İyi kelimesinin eş anlamlısı

İyi eş anlamlısı nedir? İyi kelimesinin eş anlamlısı

İyi kelimesi günlük hayatta en fazla kullandığımız kelimelerin başında yer almaktadır. İyi, yapılan bir işin niteliğini belirtmek istediğimizde ya da bir kişinin karakterinden söz etmek istediğimizde kullanılması çok uygun bir kelimedir. Aynı zamanda iyi kelimesi birden fazla eş anlamlıya da sahiptir. İşte iyi kelimesinin eş anlamlısı…

İyi Kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. İyi, genelde bir kişinin karakterini, genel ruh halimizi ya da bir işin durumunu belirtmek isterken kullandığımız bir kelimedir. Birden fazla anlamı olan iyi kelimesinin aynı zamanda birden fazla eş anlamı da mevcuttur.

İYİ KELİMESİNİN ANLAMI

İyi kelimesi gerek bir işin durumunun ifade edilmesinde, gerek genel olarak bir durum hakkında bilgi verilmesi gerektiğinde kullanılan bir kelimedir. İyi, bir karakteri anlatmak isterken kullanılabileceği gibi aynı zamanda bir şeyin ya da bir kişinin dış görünüşünü de anlatıyor olabilir. Kısacası iyi kelimesi çok geniş bir anlam havuzuna sahiptir.

İYİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

İyi kelimesinin eş anlamlıları sırasıyla şu şekilde belirtilmektedir: hoş, latif, esen, bol. Bu kelimeler cümle içerisinde iyi kelimesi yerine kullanıldığında cümlede bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.

İYİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Ahmet çok iyi bir insandır.
  • Köyde evimizin inşaatında çalışan ustalar gayet iyi bir iş çıkartmışlar. Babam çok memnun kaldı.
  • "İyi düşünelim iyi olsun" dedi.

İYİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Hoş bir hanımefendiydi. Giyimi pek hoştu.
  • Latif sözleri ile karşısındakini utandırıyordu.
  • Esenlikler dileyerek parktan ayrıldı.


Bu üründen stoklarda bol miktarda mevcut efendim.

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İyi eş anlamlısı nedir? İyi kelimesinin eş anlamlısı
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