İyi Ki Doğdun Nasıl Yazılır? TDK İyiki Doğdun Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

İyi ki doğdun nasıl yazılır sorusu araştırılırken de Türkçedeki diğer kelimelerde olduğu gibi TDK kaynakları esas alınmalıdır. Bu sözlükten merak ettiğiniz kelimelerin anlamlarının yanı sıra yazım şekillerinin nasıl olması gerektiğini de öğrenebilirsiniz. "İyi ki doğdun" kelime grubunun ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği de bu kapsamda incelenmelidir. TDK iyiki doğdun doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İyi Ki Doğdun Nasıl Yazılır?

Doğum günü olan yakınlarınıza ya da çevrenizdeki insanlara "iyi ki doğdun" demek gelenek haline gelmiştir. Bu kelime grubunun kullanımı ile ilgili tereddüt yaşanan konu "iyi ki" sözcüğünün bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği ile ilgilidir. TDK sözlüğünde bu kelimenin kullanımı ile ilgili de ayrıntılı bilgi mevcuttur. Bu kaynak incelendiğinde "iyi ki doğdun" kelime grubunun ayrı şekilde yazılması gerektiği anlaşılır.

İyi ki doğdun – doğru kullanım

İyiki doğdun – yanlış kullanım

TDK İyiki Doğdun Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

İyi ki doğdun kelime grubunun yazımı konuşma dilinden ziyade yazışma dilini ilgilendiren bir konudur. Konuşma esnasında kelimenin doğru ya da yanlış kullanımı ile ilgili hatalar hissedilmez. Fakat yazışma dili için kelime ya da kelime gruplarının doğru kullanımı çok önemlidir. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

Bugün doğum günü olduğunu öğrendiğimde kendisine, iyi ki doğdun dedim.

Hediye önemli değil, beni gördüğünde "iyi ki doğdun" demesi yeterli olurdu.

Türkçede iyi ki doğdun ve benzeri kullanımın söz konusu olduğu çok sayıda kelime grubu vardır. Türkçe dil bilgisi kuralları bilindiğinde bu kelimelerin doğru kullanımı konusunda da hata yapmazsınız.