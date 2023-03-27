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Giriş Tarihi: 27.3.2023 11:19 Son Güncelleme: 27.3.2023 11:19

İyi Ki Varsın Nasıl Yazılır? TDK İyiki Varsın Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

İyi ki varsın nasıl yazılır sorusu, son zamanlarda birçok kişinin arama motorlarından cevabını aradığı sorulardan biridir. Türkçemizde bulunan sözcüklerin her birinin belli bir yazım şekli vardır. İyi ki varsın sözcüğü de yazım şekli açısından dikkat edilmesi gereken kelimelerden biridir. Peki, iyi ki varsın nasıl yazılır? TDK iyiki varsın doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı? Tüm bu soruların yanıtları yazımızın devamında.

İyi Ki Varsın Nasıl Yazılır? TDK İyiki Varsın Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçemiz bünyesinde çok fazla sözcük barındırmaktadır. Hal böyle olunca çoğu kelimesinin yazım şeklinde birtakım yanlışlıklar yapılmaktadır. İyi ki varsın kelimesi de yazılış yönünden en sık hata yapılan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda sizler için iyi ki varsın nasıl yazılır, TDK iyiki varsın doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların cevaplarına yer verdik.

İyi Ki Varsın Nasıl Yazılır?

Türkçemizde bulunan kimi sözcüğün yazılış şekli ayrıyken kimi sözcüğün yazılış şekli birleşik olmaktadır. Özellikle sözcüklerin sonunda bulunan "ki" ekinin yazımı birçok kişi tarafından çok sık karıştırılmaktadır. Kelimelerin sonunda yer alan ki eki bağlaç görevini görmektedir. Bağlaçlar her zaman sözcükten ayrı bir şekilde yazılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre iyi ki varsın kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

  • İyi ki varsın – doğru kullanım
  • İyiki varsın – yanlış kullanım

TDK İyiki Varsın Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

İyi ki varsın sözcüğü kimileri tarafından bitişik, kimileri tarafından ayrı bir şekilde kullanılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazımıyla ilgili en doğru bilgiyi TDK sözlüğü vermektedir. TDK sözcülüğüne göre iyi ki varsın kelimesinde bulunan ki ekinin ayrı yazılması gerekmektedir. Bu sözcüğün iyiki varsın şeklindeki birleşik kullanımı yanlıştır. Doğru yazılışı "iyi ki varsın" şeklinde olmalıdır. İyi ki varsın kelimesinin doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse:

  • Adam kadının yüzüne baktı ve iyi ki varsın dedi.
  • Annem tam evden çıkarken minnet dolu gözlerle bana döndü ve iyi ki varsın dedi.

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İyi Ki Varsın Nasıl Yazılır? TDK İyiki Varsın Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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