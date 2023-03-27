İyi Ki Varsın Nasıl Yazılır? TDK İyiki Varsın Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçemiz bünyesinde çok fazla sözcük barındırmaktadır. Hal böyle olunca çoğu kelimesinin yazım şeklinde birtakım yanlışlıklar yapılmaktadır. İyi ki varsın kelimesi de yazılış yönünden en sık hata yapılan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda sizler için iyi ki varsın nasıl yazılır, TDK iyiki varsın doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların cevaplarına yer verdik.

İyi Ki Varsın Nasıl Yazılır?

Türkçemizde bulunan kimi sözcüğün yazılış şekli ayrıyken kimi sözcüğün yazılış şekli birleşik olmaktadır. Özellikle sözcüklerin sonunda bulunan "ki" ekinin yazımı birçok kişi tarafından çok sık karıştırılmaktadır. Kelimelerin sonunda yer alan ki eki bağlaç görevini görmektedir. Bağlaçlar her zaman sözcükten ayrı bir şekilde yazılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre iyi ki varsın kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

İyi ki varsın – doğru kullanım

İyiki varsın – yanlış kullanım

TDK İyiki Varsın Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

İyi ki varsın sözcüğü kimileri tarafından bitişik, kimileri tarafından ayrı bir şekilde kullanılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazımıyla ilgili en doğru bilgiyi TDK sözlüğü vermektedir. TDK sözcülüğüne göre iyi ki varsın kelimesinde bulunan ki ekinin ayrı yazılması gerekmektedir. Bu sözcüğün iyiki varsın şeklindeki birleşik kullanımı yanlıştır. Doğru yazılışı "iyi ki varsın" şeklinde olmalıdır. İyi ki varsın kelimesinin doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse: