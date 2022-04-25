İyiki Nasıl Yazılır? TDK İyi Ki Doğdun Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Özellikle 'ki' eki Türkçede her zaman karıştırılan ve ayrı mı ya da birleşik mi olması konusunda ikilemde kalınılan bir Türkçe kuralıdır. Bu ikilim iyi ki kelimesinde de yaşanmaktadır ve bu yüzden devamlı yanlış yazımları ile karşı karşıya kalabilmekteyiz. Kimi zaman birleşik kimi zaman da ayrı olarak yazılan ki eki iyi kelimesinin yanına eklendiğinde nasıl yazılır? İyiki birleşik yazılsa olur mu? İşte, iyi ki kelimesine dair tüm doğru bilgiler...

İyiki Nasıl Yazılır?

İyiki kelimesinin doğru yazımını en doğru yerden öğrenmenin yolu Türk Dil Kurumuna başvurmaktır. TDK'ya göre iyi ki kelimesi ayrı olarak yazılır. 'iyiki' şeklindeki kullanım yanlış bir kullanımdır.

İyikim Nasıl Yazılır?

Sevdiği birine sevgisini belli etmek için 'iyikim' şeklinde kullanılan bir tabir ile karşılaşmışsınız ya da kullanmışsınızdır. Ancak ki eki iyi kelimesi ile birleşmediği için 'iyikim' şeklindeki bir kullanım Türkçe'de mevcut değildir.

Eski Türkçede kullanıldığı söylenen 'iyikim' kelimesi günümüz Türkçesinde yoktur. Konuşma dilinde böyle bir tabir kullanılsa da yazı dilinde 'iyikim' şeklinde kullanım TDK'da yer almamaktadır.

İyi Ki Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

İyi ki benim ailem siz olmuşsunuz.(Doğru)

İyiki seninle aynı işi yapıyoruz(Yanlış)

Sen benim iyikimsin.(Yanlış)

İyi Ki TDK Doğru Kullanımı